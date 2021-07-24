https://ria.ru/20210724/putin-1742710768.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана - РИА Новости, 24.07.2021

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым двустороннее сотрудничество и региональные проблемы,... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T16:59

2021-07-24T16:59

2021-07-24T17:04

политика

россия

касым-жомарт токаев

владимир путин

казахстан

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым двустороннее сотрудничество и региональные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы", - говорится в сообщении.Отмечается, что было "условлено о продолжении контактов".

https://ria.ru/20210716/nazarbaev-1741583898.html

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политика, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, казахстан