https://ria.ru/20210724/putin-1742710768.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана - РИА Новости, 24.07.2021
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым двустороннее сотрудничество и региональные проблемы,... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T16:59
2021-07-24T16:59
2021-07-24T17:04
политика
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
казахстан
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым двустороннее сотрудничество и региональные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы", - говорится в сообщении.Отмечается, что было "условлено о продолжении контактов".
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политика, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, казахстан
16:59 24.07.2021 (обновлено: 17:04 24.07.2021)
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Президент Путин обсудил с главой Казахстана Токаевым двустороннее сотрудничество