https://ria.ru/20210724/putin-1742698967.html

Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера

Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера - РИА Новости, 24.07.2021

Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера

Президент России Владимир Путин 25 июля примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера "Механик Сизов" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T15:16

2021-07-24T15:16

2021-07-24T15:36

кронштадт

космос - риа наука

владимир путин

санкт-петербург

безопасность

адмиралтейские верфи

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 июля примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера "Механик Сизов" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля."В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин примет Главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году в параде примут участие около четырех тысяч военнослужащих ВМФ, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации."Также в этот день в присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов"", - говорится в сообщении.Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании".

https://ria.ru/20200327/1569252531.html

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кронштадт, космос - риа наука, владимир путин, санкт-петербург, безопасность, адмиралтейские верфи, общество