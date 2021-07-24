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Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера
Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера - РИА Новости, 24.07.2021
Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера
Президент России Владимир Путин 25 июля примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера "Механик Сизов" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T15:16
2021-07-24T15:36
кронштадт
космос - риа наука
владимир путин
санкт-петербург
безопасность
адмиралтейские верфи
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 июля примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера "Механик Сизов" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля."В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин примет Главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году в параде примут участие около четырех тысяч военнослужащих ВМФ, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации."Также в этот день в присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов"", - говорится в сообщении.Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании".
https://ria.ru/20200327/1569252531.html
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кронштадт, космос - риа наука, владимир путин, санкт-петербург, безопасность, адмиралтейские верфи, общество
15:16 24.07.2021 (обновлено: 15:36 24.07.2021)
 
Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера

Президент Путин примет участие в спуске на воду траулера "Механик Сизов" на Адмиралтейских верфях

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 июля примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера "Механик Сизов" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
"В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин примет Главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в этом году в параде примут участие около четырех тысяч военнослужащих ВМФ, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.
"Также в этот день в присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов"", - говорится в сообщении.
Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании".
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