Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210724/prazdnik-1742350095.html
День работника торговли в России
День работника торговли в России - РИА Новости, 24.07.2021
День работника торговли в России
День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T01:33
2021-07-24T01:33
день работника торговли в россии
россия
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603798275_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_99665f4b141b90e095ddc50356a4abfa.jpg
День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. В 2021 году праздник отмечается 24 июля.Профессиональный праздник работников, занятых в торговле, впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года "Об установлении ежегодного праздника "Дня работника торговли", которым предписывалось отмечать его в четвертое воскресенье июля. Позднее по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года он был объединен с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в единый праздник и стал отмечаться в третье воскресенью марта. Он стал называться Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. При этом не только отдельные торговые организации, но и некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник "по старинке" – в четвертое воскресенье июля. В 2013 году День работника торговли был выделен в самостоятельный праздник и установлена его новая дата.Торговля является одним из самых мощных факторов экономического роста. Отрасль выступает основным работодателем и одним из ключевых доноров ВВП и налоговых поступлений. Кроме того, торговые сети являются фактором, обеспечивающим важнейший элемент продовольственной безопасности – экономическую и физическую доступность населению продовольственных и непродовольственных товаров.Согласно подсчетам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), за счет отрасли торговли обеспечивается более 20% ВВП России. По данным Росстата, в 2019 году в России в сфере торговли были заняты 11,2 миллионов человек или 15,6% всего занятого населения. В их число входят 38,5% мужчин и 61,5% женщин, средний возраст которых составляет 38,8 лет. В 2020 году оборот розничной торговли составил 33,5 триллиона рублей. Из них 17,1 триллиона – торговля непродовольственными товарами и 16,4 триллиона – продовольственными товарами. По прогнозам Минэкономразвития в 2024 году общий оборот торговли достигнет 37,57 триллиона рублей. Согласно информации Росстата, в январе-апреле 2020 года оборот розничной торговли на 98,6% формировался торгующими организациями, доля рынков и ярмароксоставила 1,4%. По данным Минпромторга, крупная сетевая торговля занимает около 35-40% российского рынка. Число организаций, осуществляющих розничную торговлю на территории России (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), в 2020 году составило 223,5 тысячи единиц. В России розничной торговлей также занимаются более одного миллиона индивидуальных предпринимателей. Отрасль динамично развивается, растет качество обслуживания покупателей, предприятия с успехом внедряют инновации и инвестируют в свою модернизацию. Развитая инфраструктура торговли позволяет через механизм конкуренции сдерживать рост потребительских цен, стимулировать потребительский спрос и положительно влиять на уровень благосостояния населения. Торговля вносит особый вклад в общее развитие предпринимательства в стране, так как зачастую именно она является первым ("стартовым") видом бизнеса для многих предпринимателей. Малые торговые предприятия выполняют важную экономическую и социальную функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и средних производителей потребительских товаров, прежде всего продуктов питания, и сельскохозяйственных производителей. Торговля имеет стратегическое значение для обеспечения социально-экономической стабильности в стране, так как в результате удовлетворения потребительского спроса обеспечивается доступность необходимых для жизнедеятельности товаров, которая в свою очередь определяет динамику инфляционных процессов, структуру денежных расходов и динамику денежных доходов. В целях развития торговли в России был разработан проект "Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года". Его целью является формирование комфортной среды для граждан, производителей товаров и субъектов торговой деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли с помощью стимулирования роста любых форм предпринимательской активности. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603798275_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_5626c04498c3e9890373e6fb1230082b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день работника торговли в россии, россия, справки
01:33 24.07.2021
 

День работника торговли в России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродавец за прилавком с овощами на рынке в Симферополе
Продавец за прилавком с овощами на рынке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года.
В 2021 году праздник отмечается 24 июля.
Профессиональный праздник работников, занятых в торговле, впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года "Об установлении ежегодного праздника "Дня работника торговли", которым предписывалось отмечать его в четвертое воскресенье июля. Позднее по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года он был объединен с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в единый праздник и стал отмечаться в третье воскресенью марта. Он стал называться Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. При этом не только отдельные торговые организации, но и некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник "по старинке" – в четвертое воскресенье июля.
В 2013 году День работника торговли был выделен в самостоятельный праздник и установлена его новая дата.
Торговля является одним из самых мощных факторов экономического роста. Отрасль выступает основным работодателем и одним из ключевых доноров ВВП и налоговых поступлений. Кроме того, торговые сети являются фактором, обеспечивающим важнейший элемент продовольственной безопасности – экономическую и физическую доступность населению продовольственных и непродовольственных товаров.
Согласно подсчетам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), за счет отрасли торговли обеспечивается более 20% ВВП России.
По данным Росстата, в 2019 году в России в сфере торговли были заняты 11,2 миллионов человек или 15,6% всего занятого населения. В их число входят 38,5% мужчин и 61,5% женщин, средний возраст которых составляет 38,8 лет.
В 2020 году оборот розничной торговли составил 33,5 триллиона рублей. Из них 17,1 триллиона – торговля непродовольственными товарами и 16,4 триллиона – продовольственными товарами. По прогнозам Минэкономразвития в 2024 году общий оборот торговли достигнет 37,57 триллиона рублей.
Согласно информации Росстата, в январе-апреле 2020 года оборот розничной торговли на 98,6% формировался торгующими организациями, доля рынков и ярмароксоставила 1,4%.
По данным Минпромторга, крупная сетевая торговля занимает около 35-40% российского рынка.
Число организаций, осуществляющих розничную торговлю на территории России (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), в 2020 году составило 223,5 тысячи единиц. В России розничной торговлей также занимаются более одного миллиона индивидуальных предпринимателей.
Отрасль динамично развивается, растет качество обслуживания покупателей, предприятия с успехом внедряют инновации и инвестируют в свою модернизацию. Развитая инфраструктура торговли позволяет через механизм конкуренции сдерживать рост потребительских цен, стимулировать потребительский спрос и положительно влиять на уровень благосостояния населения.
Торговля вносит особый вклад в общее развитие предпринимательства в стране, так как зачастую именно она является первым ("стартовым") видом бизнеса для многих предпринимателей. Малые торговые предприятия выполняют важную экономическую и социальную функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и средних производителей потребительских товаров, прежде всего продуктов питания, и сельскохозяйственных производителей.
Торговля имеет стратегическое значение для обеспечения социально-экономической стабильности в стране, так как в результате удовлетворения потребительского спроса обеспечивается доступность необходимых для жизнедеятельности товаров, которая в свою очередь определяет динамику инфляционных процессов, структуру денежных расходов и динамику денежных доходов.
В целях развития торговли в России был разработан проект "Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года". Его целью является формирование комфортной среды для граждан, производителей товаров и субъектов торговой деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли с помощью стимулирования роста любых форм предпринимательской активности.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
День работника торговли в РоссииРоссияСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния