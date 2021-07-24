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День работника торговли в России

День работника торговли в России - РИА Новости, 24.07.2021

День работника торговли в России

День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T01:33

2021-07-24T01:33

2021-07-24T01:33

день работника торговли в россии

россия

справки

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День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. В 2021 году праздник отмечается 24 июля.Профессиональный праздник работников, занятых в торговле, впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года "Об установлении ежегодного праздника "Дня работника торговли", которым предписывалось отмечать его в четвертое воскресенье июля. Позднее по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года он был объединен с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в единый праздник и стал отмечаться в третье воскресенью марта. Он стал называться Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. При этом не только отдельные торговые организации, но и некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник "по старинке" – в четвертое воскресенье июля. В 2013 году День работника торговли был выделен в самостоятельный праздник и установлена его новая дата.Торговля является одним из самых мощных факторов экономического роста. Отрасль выступает основным работодателем и одним из ключевых доноров ВВП и налоговых поступлений. Кроме того, торговые сети являются фактором, обеспечивающим важнейший элемент продовольственной безопасности – экономическую и физическую доступность населению продовольственных и непродовольственных товаров.Согласно подсчетам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), за счет отрасли торговли обеспечивается более 20% ВВП России. По данным Росстата, в 2019 году в России в сфере торговли были заняты 11,2 миллионов человек или 15,6% всего занятого населения. В их число входят 38,5% мужчин и 61,5% женщин, средний возраст которых составляет 38,8 лет. В 2020 году оборот розничной торговли составил 33,5 триллиона рублей. Из них 17,1 триллиона – торговля непродовольственными товарами и 16,4 триллиона – продовольственными товарами. По прогнозам Минэкономразвития в 2024 году общий оборот торговли достигнет 37,57 триллиона рублей. Согласно информации Росстата, в январе-апреле 2020 года оборот розничной торговли на 98,6% формировался торгующими организациями, доля рынков и ярмароксоставила 1,4%. По данным Минпромторга, крупная сетевая торговля занимает около 35-40% российского рынка. Число организаций, осуществляющих розничную торговлю на территории России (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), в 2020 году составило 223,5 тысячи единиц. В России розничной торговлей также занимаются более одного миллиона индивидуальных предпринимателей. Отрасль динамично развивается, растет качество обслуживания покупателей, предприятия с успехом внедряют инновации и инвестируют в свою модернизацию. Развитая инфраструктура торговли позволяет через механизм конкуренции сдерживать рост потребительских цен, стимулировать потребительский спрос и положительно влиять на уровень благосостояния населения. Торговля вносит особый вклад в общее развитие предпринимательства в стране, так как зачастую именно она является первым ("стартовым") видом бизнеса для многих предпринимателей. Малые торговые предприятия выполняют важную экономическую и социальную функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и средних производителей потребительских товаров, прежде всего продуктов питания, и сельскохозяйственных производителей. Торговля имеет стратегическое значение для обеспечения социально-экономической стабильности в стране, так как в результате удовлетворения потребительского спроса обеспечивается доступность необходимых для жизнедеятельности товаров, которая в свою очередь определяет динамику инфляционных процессов, структуру денежных расходов и динамику денежных доходов. В целях развития торговли в России был разработан проект "Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года". Его целью является формирование комфортной среды для граждан, производителей товаров и субъектов торговой деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли с помощью стимулирования роста любых форм предпринимательской активности. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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