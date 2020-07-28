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Минпромторг внес в правительство стратегию развития торговли до 2025 года
Минпромторг РФ внес в правительство проект стратегии развития торговли до 2025 года, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:14
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика

Минпромторг внес в правительство стратегию развития торговли до 2025 года

15:14 28.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВиктор Евтухов
Виктор Евтухов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Виктор Евтухов . Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ внес в правительство проект стратегии развития торговли до 2025 года, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
"В стратегии торговли, которую мы разработали и внесли сейчас в правительство РФ, как раз основной уклон, основной тренд сделан на развитии всех форматов торговли", - сказал Евтухов в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Это и стрит-ритейл, это и ярмарки, и рынки. У нас сейчас проект закона готов для внесения в Государственную Думу по развитию этих важнейших и очень востребованных российскими гражданами мест приобретения, прежде всего, продуктов питания, но также и непродовольственных товаров. Мы активно сейчас поддерживаем развитие нестационарной, мобильной торговли", - добавил он.
Замглавы Минпромторга отметил, что крупная сетевая торговля занимает сегодня, по разным оценкам, порядка 35-40% российского рынка. "Все остальное - это несетевая торговля: малые форматы торговли, рыночная, ярмарочная торговля, нестационарные объекты, магазины у дома. Благодаря этой многоформатности, мы сегодня обеспечиваем неплохую конкурентную среду в нашей стране", - отметил Евтухов.
По его словам, в настоящее время также необходимо поддерживать потребительскую кооперацию, и Минпромторг представил соответствующие предложения в правительство. "Это очень важный сегмент, который сегодня дает возможность жителям России, проживающим в селах, в небольших населенных пунктах, приобретать необходимые товары", - сказал замминистра.
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