Минпромторг внес в правительство стратегию развития торговли до 2025 года

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ внес в правительство проект стратегии развития торговли до 2025 года, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов

"В стратегии торговли, которую мы разработали и внесли сейчас в правительство РФ, как раз основной уклон, основной тренд сделан на развитии всех форматов торговли", - сказал Евтухов в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Это и стрит-ритейл, это и ярмарки, и рынки. У нас сейчас проект закона готов для внесения в Государственную Думу по развитию этих важнейших и очень востребованных российскими гражданами мест приобретения, прежде всего, продуктов питания, но также и непродовольственных товаров. Мы активно сейчас поддерживаем развитие нестационарной, мобильной торговли", - добавил он.

Замглавы Минпромторга отметил, что крупная сетевая торговля занимает сегодня, по разным оценкам, порядка 35-40% российского рынка. "Все остальное - это несетевая торговля: малые форматы торговли, рыночная, ярмарочная торговля, нестационарные объекты, магазины у дома. Благодаря этой многоформатности, мы сегодня обеспечиваем неплохую конкурентную среду в нашей стране", - отметил Евтухов.