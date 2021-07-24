Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210724/perepis-1742694078.html
Всероссийскую перепись населения предложили перенести на две недели
Всероссийскую перепись населения предложили перенести на две недели - РИА Новости, 24.07.2021
Всероссийскую перепись населения предложили перенести на две недели
Сроки проведения Всероссийской переписи населения могут быть перенесены на две недели - предлагается провести ее с 15 октября по 14 ноября, следует из проекта... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T14:31
2021-07-24T14:31
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
совет федерации рф
единая россия
андрей турчак
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/102798/64/1027986414_0:282:2304:1578_1920x0_80_0_0_54e710515623571ad9a6717799c3f2cd.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сроки проведения Всероссийской переписи населения могут быть перенесены на две недели - предлагается провести ее с 15 октября по 14 ноября, следует из проекта Минэкономразвития. Соответствующий законопроект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В июне медиаофис Всероссийской переписи населения сообщал со ссылкой на подписанное постановление правительства, что перепись пройдет с 1 по 31 октября 2021 года."Провести с 15 октября по 14 ноября 2021 года Всероссийскую перепись населения", - отмечается в документе.Изначально перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь (Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября этого года).В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил перенести перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент инициативу поддержал, Росстат также говорил о готовности провести перепись с 1 по 31 октября.Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая было переписано порядка 140 тысяч человек, она завершится в декабре 2021 года.Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен - по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
https://ria.ru/20191003/1559368988.html
https://ria.ru/20210422/yakutiya-1729401432.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/102798/64/1027986414_0:66:2304:1794_1920x0_80_0_0_f1ae6d5f2518e1c3d726d06b2cd8dd66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, владимир путин, общество
14:31 24.07.2021
 
Всероссийскую перепись населения предложили перенести на две недели

Минэкономразвития предложило провести Всероссийскую перепись населения с 15 октября по 14 ноября

© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкАкция в поддержку переписи населения в Крыму
Акция в поддержку переписи населения в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сроки проведения Всероссийской переписи населения могут быть перенесены на две недели - предлагается провести ее с 15 октября по 14 ноября, следует из проекта Минэкономразвития. Соответствующий законопроект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В июне медиаофис Всероссийской переписи населения сообщал со ссылкой на подписанное постановление правительства, что перепись пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.
"Провести с 15 октября по 14 ноября 2021 года Всероссийскую перепись населения", - отмечается в документе.
Изначально перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь (Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября этого года).
Почему важна перепись, и что мы теряем, отказываясь переписываться - РИА Новости, 1920, 03.10.2019
3 октября 2019, 13:00Перепись. Все точно
Почему важна перепись, и что мы теряем, отказываясь переписыватьсяКак перепись влияет на материнский капитал и пенсии? А на количество детских садов и бюджетных мест в вузах? Чего вы не получите, если не будете участвовать в переписи? Как следят за теми, кто переехал в Москву из других городов России? Как правильно рассказать переписчику о своих доходах, и говорить ли о суммах и источниках?
В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил перенести перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент инициативу поддержал, Росстат также говорил о готовности провести перепись с 1 по 31 октября.
Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая было переписано порядка 140 тысяч человек, она завершится в декабре 2021 года.
Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен - по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
Якутск - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 09:36Республика Саха (Якутия)
Более 40 тысяч якутян прошли перепись в отдаленных районах
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Совет Федерации РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
06:25На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
06:24В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
06:14Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
05:44Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
05:43Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
05:21В Коломне четыре человека погибли в ДТП
04:45Глава минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
04:22На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
03:33Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
03:14Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию
03:06Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
02:50Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
02:44Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
02:13Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
02:10Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
02:10Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
02:07CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
01:26На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Лента новостейМолния