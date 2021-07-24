https://ria.ru/20210724/perepis-1742694078.html

Всероссийскую перепись населения предложили перенести на две недели

Всероссийскую перепись населения предложили перенести на две недели - РИА Новости, 24.07.2021

Всероссийскую перепись населения предложили перенести на две недели

Сроки проведения Всероссийской переписи населения могут быть перенесены на две недели - предлагается провести ее с 15 октября по 14 ноября, следует из проекта... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T14:31

2021-07-24T14:31

2021-07-24T14:31

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

совет федерации рф

единая россия

андрей турчак

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сроки проведения Всероссийской переписи населения могут быть перенесены на две недели - предлагается провести ее с 15 октября по 14 ноября, следует из проекта Минэкономразвития. Соответствующий законопроект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В июне медиаофис Всероссийской переписи населения сообщал со ссылкой на подписанное постановление правительства, что перепись пройдет с 1 по 31 октября 2021 года."Провести с 15 октября по 14 ноября 2021 года Всероссийскую перепись населения", - отмечается в документе.Изначально перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь (Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября этого года).В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил перенести перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент инициативу поддержал, Росстат также говорил о готовности провести перепись с 1 по 31 октября.Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая было переписано порядка 140 тысяч человек, она завершится в декабре 2021 года.Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен - по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.

https://ria.ru/20191003/1559368988.html

https://ria.ru/20210422/yakutiya-1729401432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, владимир путин, общество