https://ria.ru/20210724/parizh-1742730007.html

В Париже произошли столкновения между полицией и протестующими

В Париже произошли столкновения между полицией и протестующими - РИА Новости, 24.07.2021

В Париже произошли столкновения между полицией и протестующими

В Париже вновь произошли жесткие столкновения между полицией и протестующими против введения санитарных пропусков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T20:39

2021-07-24T20:39

2021-07-24T22:12

коронавирус covid-19

жеральд дарманен

эммануэль макрон

министерство внутренних дел франции

франция

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/18/1742705905_0:264:3071:1991_1920x0_80_0_0_a1080bf6a0c0ec7015d2a0d70b55bd19.jpg

ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже вновь произошли жесткие столкновения между полицией и протестующими против введения санитарных пропусков, передает корреспондент РИА Новости.Недалеко от Триумфальной арки сотрудники правоохранительных органов стали избивать дубинками агрессивно настроенных манифестантов. Затем начались задержания. Митингующим связали руки и усадили их на асфальт."Спасибо силам правопорядка, мобилизованным для сопровождения манифестаций сегодня. Я решительно осуждаю агрессивное поведение, направленное против некоторых полицейских, жандармов и журналистов. В Париже были арестованы девять человек", — написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter.В субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций назвали предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".Новые ограничения во ФранцииПрезидент Франции Эммануэль Макрон 12 июля выступил с телеобращением к нации и объявил о новых ограничительных мерах из-за эпидемии коронавируса.В частности, с августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет нужен санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19. Уже с 21 июля его необходимо предъявлять при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.Кроме того, в стране вводят обязательную вакцинацию для медиков и работников в больницах и домах престарелых. По словам Макрона, с 15 сентября начнут проводить проверки и наказывать за неисполнение мер. Как позднее пояснил глава Минздрава Оливье Веран, не привившиеся медицинские сотрудники не смогут работать и получать зарплату.После обращения Макрона подготовили соответствующий законопроект. Документ одобрило Нацсобрание, его передали на рассмотрение в сенат.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/vaktsiny-1740461248.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, жеральд дарманен, эммануэль макрон, министерство внутренних дел франции, франция, париж, в мире