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В Париже произошли столкновения между полицией и протестующими
В Париже произошли столкновения между полицией и протестующими - РИА Новости, 24.07.2021
В Париже произошли столкновения между полицией и протестующими
В Париже вновь произошли жесткие столкновения между полицией и протестующими против введения санитарных пропусков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T20:39
2021-07-24T20:39
2021-07-24T22:12
коронавирус covid-19
жеральд дарманен
эммануэль макрон
министерство внутренних дел франции
франция
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в мире
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ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже вновь произошли жесткие столкновения между полицией и протестующими против введения санитарных пропусков, передает корреспондент РИА Новости.Недалеко от Триумфальной арки сотрудники правоохранительных органов стали избивать дубинками агрессивно настроенных манифестантов. Затем начались задержания. Митингующим связали руки и усадили их на асфальт."Спасибо силам правопорядка, мобилизованным для сопровождения манифестаций сегодня. Я решительно осуждаю агрессивное поведение, направленное против некоторых полицейских, жандармов и журналистов. В Париже были арестованы девять человек", — написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter.В субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций назвали предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".Новые ограничения во ФранцииПрезидент Франции Эммануэль Макрон 12 июля выступил с телеобращением к нации и объявил о новых ограничительных мерах из-за эпидемии коронавируса.В частности, с августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет нужен санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19. Уже с 21 июля его необходимо предъявлять при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.Кроме того, в стране вводят обязательную вакцинацию для медиков и работников в больницах и домах престарелых. По словам Макрона, с 15 сентября начнут проводить проверки и наказывать за неисполнение мер. Как позднее пояснил глава Минздрава Оливье Веран, не привившиеся медицинские сотрудники не смогут работать и получать зарплату.После обращения Макрона подготовили соответствующий законопроект. Документ одобрило Нацсобрание, его передали на рассмотрение в сенат.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, жеральд дарманен, эммануэль макрон, министерство внутренних дел франции, франция, париж, в мире
20:39 24.07.2021 (обновлено: 22:12 24.07.2021)
В Париже произошли столкновения между полицией и протестующими
В Париже произошли столкновения между полицией и протестующими
ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже вновь произошли жесткие столкновения между полицией и протестующими против введения санитарных пропусков, передает корреспондент РИА Новости.
Недалеко от Триумфальной арки сотрудники правоохранительных органов стали избивать дубинками агрессивно настроенных манифестантов. Затем начались задержания. Митингующим связали руки и усадили их на асфальт.
"Спасибо силам правопорядка, мобилизованным для сопровождения манифестаций сегодня. Я решительно осуждаю агрессивное поведение, направленное против некоторых полицейских, жандармов и журналистов. В Париже были арестованы девять человек", — написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter.
В субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций назвали предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".
Новые ограничения во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон
12 июля выступил с телеобращением к нации и объявил о новых ограничительных мерах из-за эпидемии коронавируса.
В частности, с августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет нужен санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19. Уже с 21 июля его необходимо предъявлять при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.
Кроме того, в стране вводят обязательную вакцинацию для медиков и работников в больницах и домах престарелых. По словам Макрона, с 15 сентября начнут проводить проверки и наказывать за неисполнение мер. Как позднее пояснил глава Минздрава Оливье Веран, не привившиеся медицинские сотрудники не смогут работать и получать зарплату.
После обращения Макрона подготовили соответствующий законопроект. Документ одобрило Нацсобрание, его передали на рассмотрение в сенат.