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Православные отмечает день памяти святой равноапостольной княгини Ольги

Православные отмечает день памяти святой равноапостольной княгини Ольги - РИА Новости, 24.07.2021

Православные отмечает день памяти святой равноапостольной княгини Ольги

Русская православная церковь отмечает день преставления (кончины) святой равноапостольной княгини Ольги, первой из русских правителей принявшей христианство. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T00:00

2021-07-24T00:00

2021-07-24T00:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Русская православная церковь отмечает день преставления (кончины) святой равноапостольной княгини Ольги, первой из русских правителей принявшей христианство.Равноапостольная княгиня Ольга после гибели ее мужа киевского князя Игоря Рюриковича правила Киевской Русью с 945 до 962 года в качестве регента при малолетнем сыне Святославе. Согласно самой ранней древнерусской летописи "Повесть временных лет", Ольга была родом из Пскова, дата ее рождения неизвестна, имена родителей не сохранились, но в некоторых летописях приводится информация, что Ольга была дочерью Вещего Олега.Княгиня первой приняла крещение на Руси согласно большинству источников в Константинополе осенью 957 года. В крещении Ольга получила новое имя - Елена, в честь матери императора Константина Великого. Вернувшись в Киев, она попробовала обратить в свою новую веру сына Святослава, но тот остался к христианству равнодушен, "но если кто собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем". Однако разница в мировоззрении не мешала князю по-прежнему передоверять матери управление государством, отправляясь в военные походы.Будучи правительницей Руси, Ольга много сделала для проповеди христианства. Несмотря на языческое окружение, княгиня Ольга была родоначальницей строительства каменных православных храмов. Княгиня молилась о том, чтобы Русь приняла христианство, что впоследствии произошло во времена правления ее внука князя Владимира. По словам патриарха Кирилла, княгиня фактически "приуготовила пути к Крещению Руси ее внуком - святым равноапостольным великим князем Владимиром", и через нее "православная вера вошла в сознание многих русских людей".Княгиня Ольга была похоронена в 969 году согласно ее завещанию по христианскому обряду. Уже в княжение Ярополка (970-978) княгиню Ольгу христиане стали почитать как святую, а в 1007 году ее внук князь Владимир перенес ее мощи в Киевскую Десятинную церковь. Через 20 лет после ее кончины великий князь Владимир принял крещение и крестил Русь.В 1547 году Ольга была причислена к лику святой равноапостольной. Такой чести удостоились ещё только пять святых женщин в христианской истории: Мария Магдалина, первомученица Фёкла, мученица Апфия, царица Елена Равноапостольная и просветительница Грузии Нина.

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религиозные праздники, русская православная церковь, владимир, киев, справки