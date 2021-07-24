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Названы самые чистые регионы России
Названы самые чистые регионы России - РИА Новости, 24.07.2021
Названы самые чистые регионы России
Москва признана бесспорным лидером рейтинга самых чистых регионов России, подготовленного Общероссийским народным фронтом, который основан на народном... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T10:52
2021-07-24T10:52
российский экологический оператор
общероссийский народный фронт
москва
московская область (подмосковье)
экология
общество
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МОСКВА, 24 июля - РИА Новости. Москва признана бесспорным лидером рейтинга самых чистых регионов России, подготовленного Общероссийским народным фронтом, который основан на народном мониторинге внедрения раздельного сбора отходов и состояния 106,5 тысячи мусорных контейнерных площадках по всей России, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы."Столица заняла первое место практически по всем показателям исследования. В частности, критериям "Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора" и "Чистота на площадке", которые имеют самый большой вес в рейтинге, полностью соответствуют 82% и 86% контейнерных площадок Москвы. При этом, среднее для России значение по этим критериям составляет 46% и 41% соответственно. Кроме Москвы, в пятёрку регионов по объёмам внедрения раздельного сбора мусора вошли Московская область, Алтайский край, Оренбургская и Новосибирская области", - отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, чьи слова приводятся в сообщении.Он отметил, что в рамках национального проекта "Экология" Москва реализует региональный проект "Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами" (ТКО), основной задачей которого является повышение как доли сортируемых твёрдых коммунальных отходов, так и доли ТКО, направляемых на утилизацию – переработку или сжигание, что, в свою очередь, приводит к снижению количества отходов, направленных на захоронение.В соответствии с программой регионального проекта, в 2021 году доля ТКО, направляемых на обработку (сортировку), должна составлять 38%. Доля ТКО, направляемых на утилизацию - 22,8%, а доля ТКО, направляемых на захоронение на полигонах – 77,2%. По итогам реализации проекта в 2024 году доля сортируемых (обработанных) ТКО должна достигнуть 60%, доля утилизируемых - 36% и доля захороненных отходов - не более 64%."Проект реализуется в Москве опережающими темпами: по итогам первого полугодия 2021 года доля твёрдых коммунальных отходов, отправляемых Москвой на обработку или сортировку, составляет 50,7%, утилизируемых - 28,1%, и 71,9% направляется на захоронение. Аналогичное превышение показателей регионального проекта зафиксировано в 2019 и 2020 годах", – добавил Пуртов.По данным Российского экологического оператора, Москва является единственным регионом России, в котором 100% населения имеет доступ к инфраструктуре для раздельного сбора отходов. В 2020 году в рамках раздельного сбора мусора в Москве собрали более 855 тысяч тонн вторсырья для переработки.
https://ria.ru/20210630/musor-1739235792.html
https://ria.ru/20210605/ekologiya-1736516461.html
москва
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российский экологический оператор, общероссийский народный фронт, москва, московская область (подмосковье), экология, общество
10:52 24.07.2021
 
Названы самые чистые регионы России

Глава Департамента экономической политики и развития Москвы: Москва — самый чистый регион России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонтейнеры для сбора отходов
Контейнеры для сбора отходов - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июля - РИА Новости. Москва признана бесспорным лидером рейтинга самых чистых регионов России, подготовленного Общероссийским народным фронтом, который основан на народном мониторинге внедрения раздельного сбора отходов и состояния 106,5 тысячи мусорных контейнерных площадках по всей России, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.
"Столица заняла первое место практически по всем показателям исследования. В частности, критериям "Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора" и "Чистота на площадке", которые имеют самый большой вес в рейтинге, полностью соответствуют 82% и 86% контейнерных площадок Москвы. При этом, среднее для России значение по этим критериям составляет 46% и 41% соответственно. Кроме Москвы, в пятёрку регионов по объёмам внедрения раздельного сбора мусора вошли Московская область, Алтайский край, Оренбургская и Новосибирская области", - отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, чьи слова приводятся в сообщении.
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Он отметил, что в рамках национального проекта "Экология" Москва реализует региональный проект "Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами" (ТКО), основной задачей которого является повышение как доли сортируемых твёрдых коммунальных отходов, так и доли ТКО, направляемых на утилизацию – переработку или сжигание, что, в свою очередь, приводит к снижению количества отходов, направленных на захоронение.
В соответствии с программой регионального проекта, в 2021 году доля ТКО, направляемых на обработку (сортировку), должна составлять 38%. Доля ТКО, направляемых на утилизацию - 22,8%, а доля ТКО, направляемых на захоронение на полигонах – 77,2%. По итогам реализации проекта в 2024 году доля сортируемых (обработанных) ТКО должна достигнуть 60%, доля утилизируемых - 36% и доля захороненных отходов - не более 64%.
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"Проект реализуется в Москве опережающими темпами: по итогам первого полугодия 2021 года доля твёрдых коммунальных отходов, отправляемых Москвой на обработку или сортировку, составляет 50,7%, утилизируемых - 28,1%, и 71,9% направляется на захоронение. Аналогичное превышение показателей регионального проекта зафиксировано в 2019 и 2020 годах", – добавил Пуртов.
По данным Российского экологического оператора, Москва является единственным регионом России, в котором 100% населения имеет доступ к инфраструктуре для раздельного сбора отходов. В 2020 году в рамках раздельного сбора мусора в Москве собрали более 855 тысяч тонн вторсырья для переработки.
 
Российский экологический операторОбщероссийский народный фронтМоскваМосковская область (Подмосковье)ЭкологияОбщество
 
 
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