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Мишустин дал распоряжение об обеспечении безопасности во время парада ВМФ
Мишустин дал распоряжение об обеспечении безопасности во время парада ВМФ - РИА Новости, 24.07.2021
Мишустин дал распоряжение об обеспечении безопасности во время парада ВМФ
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСО России содействовать министерству обороны в обеспечении безопасности и охране порядка... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T16:55
2021-07-24T16:55
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нева (река)
михаил мишустин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкт-петербург
безопасность
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСО России содействовать министерству обороны в обеспечении безопасности и охране порядка во время главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.Соответствующее распоряжение кабмина, принятое во исполнение указа президента о проведении главного военно-морского парада в 2021 году, опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, Минобороны по согласованию с Минтрансом должно обеспечить размещение кораблей и судов Военно-морского флота в акватории морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" и на внутренних водных путях на участке рек Большая Нева и Нева от Благовещенского моста до Литейного моста для их стоянки и посещения гостями и жителями Петербурга. Также Минобороны поручено обеспечить проведение тренировок и непосредственно военно-морского парада.Росгвардии в период подготовки и проведения парада также поручено принять участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.МЧС России во время подготовки и проведения парада должно будет оказать содействие Минобороны в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.Согласно распоряжению, Минпромторг России должен провести комплекс мероприятий по подготовке объектов Кронштадтского морского завода, расположенных в районе проведения парада.
https://ria.ru/20210712/vmf-1741003559.html
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нева (река)
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нева (река), михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкт-петербург, безопасность
16:55 24.07.2021
 
Мишустин дал распоряжение об обеспечении безопасности во время парада ВМФ

Мишустин поручил МВД, ФСБ и ФСО содействовать обеспечению безопасности во время парада ВМФ

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСО России содействовать министерству обороны в обеспечении безопасности и охране порядка во время главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
Соответствующее распоряжение кабмина, принятое во исполнение указа президента о проведении главного военно-морского парада в 2021 году, опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
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Согласно документу, Минобороны по согласованию с Минтрансом должно обеспечить размещение кораблей и судов Военно-морского флота в акватории морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" и на внутренних водных путях на участке рек Большая Нева и Нева от Благовещенского моста до Литейного моста для их стоянки и посещения гостями и жителями Петербурга. Также Минобороны поручено обеспечить проведение тренировок и непосредственно военно-морского парада.
"МВД России в период подготовки и проведения главного военно-морского парада оказать в соответствии с законодательством РФ содействие Минобороны России в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения", - говорится в документе.
Росгвардии в период подготовки и проведения парада также поручено принять участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.
МЧС России во время подготовки и проведения парада должно будет оказать содействие Минобороны в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.
"ФСБ России и ФСО России оказать содействие Минобороны России по закреплённым направлениям деятельности при подготовке и проведении главного военно-морского парада", - указано в документе.
Согласно распоряжению, Минпромторг России должен провести комплекс мероприятий по подготовке объектов Кронштадтского морского завода, расположенных в районе проведения парада.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нева (река)Михаил МишустинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Санкт-ПетербургБезопасность
 
 
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