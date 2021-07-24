Мишустин дал распоряжение об обеспечении безопасности во время парада ВМФ
Мишустин поручил МВД, ФСБ и ФСО содействовать обеспечению безопасности во время парада ВМФ
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСО России содействовать министерству обороны в обеспечении безопасности и охране порядка во время главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
Соответствующее распоряжение кабмина, принятое во исполнение указа президента о проведении главного военно-морского парада в 2021 году, опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
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Согласно документу, Минобороны по согласованию с Минтрансом должно обеспечить размещение кораблей и судов Военно-морского флота в акватории морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" и на внутренних водных путях на участке рек Большая Нева и Нева от Благовещенского моста до Литейного моста для их стоянки и посещения гостями и жителями Петербурга. Также Минобороны поручено обеспечить проведение тренировок и непосредственно военно-морского парада.
"МВД России в период подготовки и проведения главного военно-морского парада оказать в соответствии с законодательством РФ содействие Минобороны России в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения", - говорится в документе.
Росгвардии в период подготовки и проведения парада также поручено принять участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.
МЧС России во время подготовки и проведения парада должно будет оказать содействие Минобороны в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.
"ФСБ России и ФСО России оказать содействие Минобороны России по закреплённым направлениям деятельности при подготовке и проведении главного военно-морского парада", - указано в документе.
Согласно распоряжению, Минпромторг России должен провести комплекс мероприятий по подготовке объектов Кронштадтского морского завода, расположенных в районе проведения парада.
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