https://ria.ru/20210724/mishustin-1742710468.html

Мишустин дал распоряжение об обеспечении безопасности во время парада ВМФ

Мишустин дал распоряжение об обеспечении безопасности во время парада ВМФ - РИА Новости, 24.07.2021

Мишустин дал распоряжение об обеспечении безопасности во время парада ВМФ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСО России содействовать министерству обороны в обеспечении безопасности и охране порядка... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T16:55

2021-07-24T16:55

2021-07-24T16:55

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нева (река)

михаил мишустин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкт-петербург

безопасность

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСО России содействовать министерству обороны в обеспечении безопасности и охране порядка во время главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.Соответствующее распоряжение кабмина, принятое во исполнение указа президента о проведении главного военно-морского парада в 2021 году, опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, Минобороны по согласованию с Минтрансом должно обеспечить размещение кораблей и судов Военно-морского флота в акватории морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" и на внутренних водных путях на участке рек Большая Нева и Нева от Благовещенского моста до Литейного моста для их стоянки и посещения гостями и жителями Петербурга. Также Минобороны поручено обеспечить проведение тренировок и непосредственно военно-морского парада.Росгвардии в период подготовки и проведения парада также поручено принять участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.МЧС России во время подготовки и проведения парада должно будет оказать содействие Минобороны в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.Согласно распоряжению, Минпромторг России должен провести комплекс мероприятий по подготовке объектов Кронштадтского морского завода, расположенных в районе проведения парада.

https://ria.ru/20210712/vmf-1741003559.html

https://ria.ru/20210723/flag-1742592129.html

россия

нева (река)

санкт-петербург

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нева (река), михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкт-петербург, безопасность