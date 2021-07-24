https://ria.ru/20210724/mikrogravitatsiya-1742670380.html

Научная жара! Как организм изменяется в космосе

Научная жара! Как организм изменяется в космосе - РИА Новости, 24.07.2021

Научная жара! Как организм изменяется в космосе

В космосе тело человека перестраивается вплоть до молекулярного уровня. И чем больше времени прошло на орбите, тем сильнее и заметнее эти изменения. Обратимы ли они? Это болезнь или адаптация? Как исследовать организм космонавтов, и как результаты этих исследований находят применения на Земле? Могут ли на космическом корабле родиться здоровые дети?

2021-07-24T12:00

2021-07-24T12:00

2021-07-24T12:45

мы все умрём. но это не точно

россия

подкаст

космос

здоровье

сколковский институт науки и технологий

российская академия наук

кровь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/18/1742683118_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_ecb32cd462bf69f43407000c9d082370.jpg

Научная жара! Как организм изменяется в космосе В космосе тело человека перестраивается вплоть до молекулярного уровня. И чем больше времени прошло на орбите, тем сильнее и заметнее эти изменения. Обратимы ли они? Это болезнь или адаптация? Как исследовать организм космонавтов, и как результаты этих исследований находят применения на Земле? Могут ли на космическом корабле родиться здоровые дети? audio/mpeg

Научная жара! Как организм изменяется в космосе В космосе тело человека перестраивается вплоть до молекулярного уровня. И чем больше времени прошло на орбите, тем сильнее и заметнее эти изменения. Обратимы ли они? Это болезнь или адаптация? Как исследовать организм космонавтов, и как результаты этих исследований находят применения на Земле? Могут ли на космическом корабле родиться здоровые дети? audio/mpeg

На эти и другие вопросы отвечали доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией протеоники Института медико-биологических проблем РАН Ирина Ларина и член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, полный профессор Сколтеха, руководитель лаборатории масс-спектрометрии Сколтеха, научный руководитель института Энергетических проблем химической физики РАН Евгений Николаев.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

россия

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, россия, подкаст, космос, здоровье, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, кровь, медицина