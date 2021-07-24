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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210724/mikrogravitatsiya-1742670380.html
Научная жара! Как организм изменяется в космосе
Научная жара! Как организм изменяется в космосе - РИА Новости, 24.07.2021
Научная жара! Как организм изменяется в космосе
В космосе тело человека перестраивается вплоть до молекулярного уровня. И чем больше времени прошло на орбите, тем сильнее и заметнее эти изменения. Обратимы ли они? Это болезнь или адаптация? Как исследовать организм космонавтов, и как результаты этих исследований находят применения на Земле? Могут ли на космическом корабле родиться здоровые дети?
2021-07-24T12:00
2021-07-24T12:45
мы все умрём. но это не точно
россия
подкаст
космос
здоровье
сколковский институт науки и технологий
российская академия наук
кровь
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Научная жара! Как организм изменяется в космосе
В космосе тело человека перестраивается вплоть до молекулярного уровня. И чем больше времени прошло на орбите, тем сильнее и заметнее эти изменения. Обратимы ли они? Это болезнь или адаптация? Как исследовать организм космонавтов, и как результаты этих исследований находят применения на Земле? Могут ли на космическом корабле родиться здоровые дети?
audio/mpeg
Научная жара! Как организм изменяется в космосе
В космосе тело человека перестраивается вплоть до молекулярного уровня. И чем больше времени прошло на орбите, тем сильнее и заметнее эти изменения. Обратимы ли они? Это болезнь или адаптация? Как исследовать организм космонавтов, и как результаты этих исследований находят применения на Земле? Могут ли на космическом корабле родиться здоровые дети?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы отвечали доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией протеоники Института медико-биологических проблем РАН Ирина Ларина и член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, полный профессор Сколтеха, руководитель лаборатории масс-спектрометрии Сколтеха, научный руководитель института Энергетических проблем химической физики РАН Евгений Николаев.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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12:00 24.07.2021 (обновлено: 12:45 24.07.2021)
 

Научная жара! Как организм изменяется в космосе

Мы все умрём. Но это не точно
Научная жара! Как организм изменяется в космосе
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
В космосе тело человека перестраивается вплоть до молекулярного уровня. И чем больше времени прошло на орбите, тем сильнее и заметнее эти изменения. Обратимы ли они? Это болезнь или адаптация? Как исследовать организм космонавтов, и как результаты этих исследований находят применения на Земле? Могут ли на космическом корабле родиться здоровые дети?
На эти и другие вопросы отвечали доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией протеоники Института медико-биологических проблем РАН Ирина Ларина и член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, полный профессор Сколтеха, руководитель лаборатории масс-спектрометрии Сколтеха, научный руководитель института Энергетических проблем химической физики РАН Евгений Николаев.
РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
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