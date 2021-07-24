https://ria.ru/20210724/migranty-1742718715.html

Чехия направила Литве материальную помощь на фоне ситуации с мигрантами

Чехия направила Литве материальную помощь на фоне ситуации с мигрантами - РИА Новости, 24.07.2021

Чехия направила Литве материальную помощь на фоне ситуации с мигрантами

Чехия направила в Литву материальную помощь на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Литвы, сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T18:27

2021-07-24T18:27

2021-07-24T18:27

якуб кулганек

александр лукашенко

мид чехии

минск

чехия

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Чехия направила в Литву материальную помощь на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Литвы, сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек."Колонна пожарно-спасательной службы Чехии прибыла в Литву, чтобы доставить материальную помощь. Литва сейчас имеет дело с беспрецедентным миграционным кризисом, организованным беспринципным режимом (президента Белоруссии Александра) Лукашенко", - сообщил Кулганек в Twitter.Согласно министру иностранных дел, Прага пожертвовала палатки, кровати, одеяла, обогреватели и спальные мешки.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. По последним данным, с начала года в Литве на границе с Белоруссией задержали более 2,4 тысячи нелегальных мигрантов, что более чем в 30 раз превышает показатели 2020 года.В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210722/litva-1742320531.html

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якуб кулганек, александр лукашенко, мид чехии, минск, чехия, белоруссия, в мире