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Чехия направила Литве материальную помощь на фоне ситуации с мигрантами
Чехия направила Литве материальную помощь на фоне ситуации с мигрантами - РИА Новости, 24.07.2021
Чехия направила Литве материальную помощь на фоне ситуации с мигрантами
Чехия направила в Литву материальную помощь на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Литвы, сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T18:27
2021-07-24T18:27
якуб кулганек
александр лукашенко
мид чехии
минск
чехия
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Чехия направила в Литву материальную помощь на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Литвы, сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек."Колонна пожарно-спасательной службы Чехии прибыла в Литву, чтобы доставить материальную помощь. Литва сейчас имеет дело с беспрецедентным миграционным кризисом, организованным беспринципным режимом (президента Белоруссии Александра) Лукашенко", - сообщил Кулганек в Twitter.Согласно министру иностранных дел, Прага пожертвовала палатки, кровати, одеяла, обогреватели и спальные мешки.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. По последним данным, с начала года в Литве на границе с Белоруссией задержали более 2,4 тысячи нелегальных мигрантов, что более чем в 30 раз превышает показатели 2020 года.В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210722/litva-1742320531.html
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якуб кулганек, александр лукашенко, мид чехии, минск, чехия, белоруссия, в мире
18:27 24.07.2021
 
Чехия направила Литве материальную помощь на фоне ситуации с мигрантами

Чехия направила Литве материальную помощь на фоне ситуации с мигрантами

© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты из Камеруна в лагере беженцев в селе Виденяй, Литва
Мигранты из Камеруна в лагере беженцев в селе Виденяй, Литва - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Чехия направила в Литву материальную помощь на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Литвы, сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.
"Колонна пожарно-спасательной службы Чехии прибыла в Литву, чтобы доставить материальную помощь. Литва сейчас имеет дело с беспрецедентным миграционным кризисом, организованным беспринципным режимом (президента Белоруссии Александра) Лукашенко", - сообщил Кулганек в Twitter.
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22 июля, 09:30
В МИД призвали Литву сотрудничать с Белоруссией по проблеме миграции
Согласно министру иностранных дел, Прага пожертвовала палатки, кровати, одеяла, обогреватели и спальные мешки.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. По последним данным, с начала года в Литве на границе с Белоруссией задержали более 2,4 тысячи нелегальных мигрантов, что более чем в 30 раз превышает показатели 2020 года.
В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
 
Якуб КулганекАлександр ЛукашенкоМИД ЧехииМинскЧехияБелоруссияВ мире
 
 
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