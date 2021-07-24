https://ria.ru/20210724/kurily-1742721354.html

Японцы понадеялись на крах России, чтобы "вернуть" Курилы

Японцы понадеялись на крах России, чтобы "вернуть" Курилы - РИА Новости, 24.07.2021

Японцы понадеялись на крах России, чтобы "вернуть" Курилы

Читатели японской газеты "Санкэй" резко отреагировали на планы премьер-министра России Михаила Мишустина посетить Курильские острова. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T19:00

2021-07-24T19:00

2021-07-24T21:02

россия

михаил мишустин

курильские острова

владимир путин

япония

в мире

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Читатели японской газеты "Санкэй" резко отреагировали на планы премьер-министра России Михаила Мишустина посетить Курильские острова.Ранее президент Владимир Путин поручил главе правительства "уделить особое внимание Курилам" в ходе грядущей поездки по Дальнему Востоку. Также глава государства рассказал о беспрецедентных предложениях по совместному с Японией освоению островов.Японские читатели болезненно отреагировали на новость. Многие из них обратили внимание на проблемы своей страны и ошибки руководства в курильском вопросе."Россия в последнее время только и занимается агрессивными действиями в Японском море. То военные учения, то ракетные стрельбы", — написал oshm.Он призвал не участвовать в экономических проектах с Россией и не давать ей "ни одной йены"."Нельзя опять ошибиться и начать с Россией сотрудничать!" — добавил он."Порядок должен быть такой. Блокада морской акватории и воздушного пространства северных островов. Вход в них российских судов и самолетов только с разрешения Японии. Японские ВВС и ВМС находятся в состоянии повышенного боеготовности. Вот после этого можно приступать к переговорам с Россией. А иначе нельзя!" — прокомментировал aiz."Хватит японскому правительству отделываться "протестами" на российские провокации. Запретить импорт из России всех углеводородов! Вот тогда она попляшет!" — написал yasu.Он призвал Токио не только угрожать, но и действовать."Вместо экономического сотрудничества к России должны быть применены самые жесткие экономические санкции!" — считает euz."Почему только четыре острова? Надо требовать от России возврата всей Курильской гряды (Тисима Рэтто) и половины Сахалина (Карафуто)!" — прокомментировал aib.Он добавил, что с такими требованиями выступали японские коммунисты."Какие русские наглые! Так вести себя по отношению к Японии и рассчитывать на какое-то экономическое сотрудничество!" — написал djp и призвал отвергнуть любые предложения Москвы.Gqr заявил, что Япония находится на спаде, и назвал предложение России о совместных проектах на Курилах обращением к слабеющей стране."Нас давят со всех сторон: с севера, с запада, с юга. Япония идет по нисходящей!" — пожаловался читатель.R04 предложил прекратить все экономические и политические связи с Россией: перестать выдавать визы, импортировать товары, вывести свои предприятия из страны и заморозить дипломатические контакты."Вот подержим Россию на таком "голодном пайке", заставим ее поплакать — тогда, может быть, и добьемся решения территориальной проблемы", — прокомментировал он.По мнению некоторых читателей, японцам стоит дождаться "краха" России."Россия выдыхается. <…> Японии не следует сотрудничать с Россией в хозяйственно-экономическом освоении наших северных территорий!" — призвал qfn.Многие пользователи признали, что Японии не удастся вернуть Курильские острова."Острова на 100% не вернутся. Россия не так проста. Они ей самой очень нужны в интересах своего атомного подводного флота", — написал mur."Вернуть себе северные острова можно только военным путем", — уверен asa.Он отметил, что усилия прежних властей не приблизили к решению конфликта."Может, нам стоило быстро решить территориальную проблему по формуле "два острова", а мы уперлись в "четыре острова", и теперь тупик! С Россией нельзя шутить, с ней нужно вести дело серьезно!" — добавил он."Ясно, что пока существует японско-американский договор безопасности, Россия нам никогда не вернет северные острова из опасений того, что там сразу же будут развернуты американские военные базы", — написал web и призвал Токио вести дела с Москвой без условия о "возвращении" островов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, михаил мишустин, курильские острова, владимир путин, япония, в мире