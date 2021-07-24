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У Грудинина есть право подать в суд на решение ЦИК, заявила Памфилова
У Грудинина есть право подать в суд на решение ЦИК, заявила Памфилова - РИА Новости, 24.07.2021
У Грудинина есть право подать в суд на решение ЦИК, заявила Памфилова
Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что после исключения Павла Грудинина из списка кандидатов КПРФ на выборы в ГД у него будет право подать в суд. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T13:32
2021-07-24T13:32
2021-07-24T13:32
элла памфилова
выборы в государственную думу
кпрф
госдума рф
генеральная прокуратура рф
политика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что после исключения Павла Грудинина из списка кандидатов КПРФ на выборы в ГД у него будет право подать в суд."У нас есть решение Генеральной прокуратуры, нам оно представлено, это более чем достаточное основание. Если мы его не выполним, на нас подаст в суд прокуратура", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в субботу."После нашего решения, которое жестоко должно основываться на законе, считаю, что для нас было бы гораздо лучше со всех точек зрения, чтобы Павел Николаевич был в списке, но мы не можем преступить закон, по итогам нашего решения у всех есть право подать в суд или на нас, или на прокуратуру", - добавила Памфилова.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной кампании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК в субботу, Грудинин продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.
https://ria.ru/20210724/grudinin-1742687399.html
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элла памфилова, выборы в государственную думу, кпрф, госдума рф, генеральная прокуратура рф, политика
У Грудинина есть право подать в суд на решение ЦИК, заявила Памфилова
Председатель ЦИК Элла Памфилова: у Грудинина есть право после исключения из списка КПРФ подать в суд