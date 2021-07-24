https://ria.ru/20210724/grudinin-1742687399.html

Грудинин хочет обжаловать решение ЦИК в суде

Грудинин хочет обжаловать решение ЦИК в суде - РИА Новости, 24.07.2021

Грудинин хочет обжаловать решение ЦИК в суде

Павел Грудинин, исключенный ЦИК из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму, заявил о своей готовности обжаловать решение в суде. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T13:24

2021-07-24T13:24

2021-07-24T14:20

павел грудинин

кпрф

генеральная прокуратура рф

выборы в государственную думу

госдума рф

политика

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Павел Грудинин, исключенный ЦИК из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму, заявил о своей готовности обжаловать решение в суде.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной кампании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК в субботу, Грудинин продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами."Да (планирует обращаться в суд - ред.), на решение ЦИК об исключении меня из списка кандидатов на выборы в Госдуму", - сказал Грудинин журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он обращаться в суд после решения ЦИК.

https://ria.ru/20210724/grudinin-1742688001.html

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павел грудинин, кпрф, генеральная прокуратура рф, выборы в государственную думу, госдума рф, политика