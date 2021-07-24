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ЦИК хочет исключить Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму
ЦИК хочет исключить Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму - РИА Новости, 24.07.2021
ЦИК хочет исключить Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму
ЦИК планирует исключить из списка КПРФ на выборы в Госдуму Павла Грудинина, следует из проекта постановления ЦИК, рассматриваемого на заседании в субботу. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:06
2021-07-24T11:58
элла памфилова
россия
павел грудинин
выборы в государственную думу
кпрф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦИК планирует исключить из списка КПРФ на выборы в Госдуму Павла Грудинина, следует из проекта постановления ЦИК, рассматриваемого на заседании в субботу.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него имеется доля в иностранной кампании."Частью 13 ФЗ предусмотрено, что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов ГД, в том числе в составе федерального списка кандидатов, обязан к моменту предоставления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата, регистрации соответствующего федерального списка, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за территорией РФ, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов", - говорится в проекте документа.Отмечается, что по результатам проверки получена информация, что Грудинин это требование не выполнил."Исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутого партией КПРФ, кандидата Грудинина Павла Николаевича", - указывается в проекте постановления.Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, соответствующие сведения поступили в ЦИК из генпрокуратуры уже после рассмотрения на рабочей группе полученных ранее данных о возможной доле Грудинина в иностранной кампании, поэтому предварительно рабочая группа рекомендовала зарегистрировать Грудинина в качестве кандидата.
https://ria.ru/20210711/kprf-1740811108.html
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элла памфилова, россия, павел грудинин, выборы в государственную думу, кпрф, госдума рф, политика
11:06 24.07.2021 (обновлено: 11:58 24.07.2021)
 
ЦИК хочет исключить Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму

ЦИК хочет исключить бизнесмена Павла Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДиректор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин
Директор ЗАО Совхоз имени Ленина Павел Грудинин - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦИК планирует исключить из списка КПРФ на выборы в Госдуму Павла Грудинина, следует из проекта постановления ЦИК, рассматриваемого на заседании в субботу.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него имеется доля в иностранной кампании.
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"Частью 13 ФЗ предусмотрено, что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов ГД, в том числе в составе федерального списка кандидатов, обязан к моменту предоставления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата, регистрации соответствующего федерального списка, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за территорией РФ, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов", - говорится в проекте документа.
Отмечается, что по результатам проверки получена информация, что Грудинин это требование не выполнил.
"Исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутого партией КПРФ, кандидата Грудинина Павла Николаевича", - указывается в проекте постановления.
Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, соответствующие сведения поступили в ЦИК из генпрокуратуры уже после рассмотрения на рабочей группе полученных ранее данных о возможной доле Грудинина в иностранной кампании, поэтому предварительно рабочая группа рекомендовала зарегистрировать Грудинина в качестве кандидата.
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Элла ПамфиловаРоссияПавел ГрудининВыборы в Государственную думуКПРФГосдума РФПолитика
 
 
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