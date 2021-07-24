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В Индии установят станцию слежения за сигналами ГЛОНАСС
В Индии установят станцию слежения за сигналами ГЛОНАСС - РИА Новости, 24.07.2021
В Индии установят станцию слежения за сигналами ГЛОНАСС
Станция для слежения за сигналами российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС будет размещена в Индии и, возможно, в Индонезии, сообщил РИА... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T03:07
2021-07-24T03:07
россия
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
индия
индонезия
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Станция для слежения за сигналами российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС будет размещена в Индии и, возможно, в Индонезии, сообщил РИА Новости генеральный конструктор Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Владимир Пасынков."Нам предписано готовить размещение беззапросной измерительной станции ГЛОНАСС в индийском городе Бангалоре. Также возможна установка такой станции в Индонезии", - сказал он на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.По его словам, размещение этих станций существенно улучшит характеристики российской системы высокоточной навигации."С индийской стороной уже достигнуты договоренности, там все определяется сроками юридического оформления документов", - добавил Пасынков.В настоящее время зарубежный сегмент включает пять российских беззапросных измерительных станций ГЛОНАСС, размещённых в Бразилии, ЮАР и на Кубе.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210723/sputnik-1742488432.html
https://ria.ru/20210628/skorost-1738961320.html
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россия, глонасс (система навигации), космос - риа наука, индия, индонезия
03:07 24.07.2021
 
В Индии установят станцию слежения за сигналами ГЛОНАСС

В Индии и Индонезии планируют установить станцию слежения за сигналами ГЛОНАСС

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкV Международный форум по спутниковой навигации
V Международный форум по спутниковой навигации - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Станция для слежения за сигналами российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС будет размещена в Индии и, возможно, в Индонезии, сообщил РИА Новости генеральный конструктор Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Владимир Пасынков.
"Нам предписано готовить размещение беззапросной измерительной станции ГЛОНАСС в индийском городе Бангалоре. Также возможна установка такой станции в Индонезии", - сказал он на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
По его словам, размещение этих станций существенно улучшит характеристики российской системы высокоточной навигации.
"С индийской стороной уже достигнуты договоренности, там все определяется сроками юридического оформления документов", - добавил Пасынков.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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В настоящее время зарубежный сегмент включает пять российских беззапросных измерительных станций ГЛОНАСС, размещённых в Бразилии, ЮАР и на Кубе.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Стенд АО Глонасс на XIV Международном форуме Транспорт России - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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