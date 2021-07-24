https://ria.ru/20210724/glonass-1742640992.html

В Индии установят станцию слежения за сигналами ГЛОНАСС

В Индии установят станцию слежения за сигналами ГЛОНАСС - РИА Новости, 24.07.2021

В Индии установят станцию слежения за сигналами ГЛОНАСС

Станция для слежения за сигналами российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС будет размещена в Индии и, возможно, в Индонезии, сообщил РИА... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T03:07

2021-07-24T03:07

2021-07-24T03:07

россия

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

индия

индонезия

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Станция для слежения за сигналами российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС будет размещена в Индии и, возможно, в Индонезии, сообщил РИА Новости генеральный конструктор Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Владимир Пасынков."Нам предписано готовить размещение беззапросной измерительной станции ГЛОНАСС в индийском городе Бангалоре. Также возможна установка такой станции в Индонезии", - сказал он на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.По его словам, размещение этих станций существенно улучшит характеристики российской системы высокоточной навигации."С индийской стороной уже достигнуты договоренности, там все определяется сроками юридического оформления документов", - добавил Пасынков.В настоящее время зарубежный сегмент включает пять российских беззапросных измерительных станций ГЛОНАСС, размещённых в Бразилии, ЮАР и на Кубе.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210723/sputnik-1742488432.html

https://ria.ru/20210628/skorost-1738961320.html

россия

индия

индонезия

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россия, глонасс (система навигации), космос - риа наука, индия, индонезия