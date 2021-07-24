https://ria.ru/20210724/estoniya-1742711460.html

Иранский корабль зашел в территориальные воды Эстонии без разрешения

Иранский корабль зашел в территориальные воды Эстонии без разрешения - РИА Новости, 24.07.2021

Иранский корабль зашел в территориальные воды Эстонии без разрешения

Иранский корабль Sahand, который направлялся на военно-морской парад в Санкт-Петербурге, в пятницу зашел в территориальные воды Эстонии, не имея на то... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T17:04

2021-07-24T17:04

2021-07-24T17:04

россия

балтийское море

эстония

иран

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 июл - РИА Новости. Иранский корабль Sahand, который направлялся на военно-морской парад в Санкт-Петербурге, в пятницу зашел в территориальные воды Эстонии, не имея на то разрешения, и покинул их после соответствующего распоряжения эстонских властей, сообщила в субботу пресс-служба департамента полиции и погранохраны."Вчера вечером, после десяти часов, направляющийся в Санкт-Петербург корабль Sahand зашел в воды Эстонии с северо-западной стороны острова Осмуссаар. Центр морской охраны дал Sahand распоряжение сменить курс и покинуть территориальные воды, после чего корабль направился обратно в эстонскую экономическую зону", - сказала порталу эстонского телерадиовещания ERR пресс-секретарь департамента Андра Юндас.По ее словам, согласно нормам международного морского права, суда могут мирно пересекать территориальные воды другой страны, но, в соответствии с законом о государственной границе Эстонии, иностранные военные корабли должны уведомить МИД о проходе не менее чем за 48 часов. Команда Sahand этого не сделала.В субботу утром корабль вошел в территориальные воды России. Плавучая база ВМС Ирана Makran вошла в четверг через Большой Бельт в Балтийское море. Предполагается, что корабль примет участие в параде российского флота в Санкт-Петербурге 25 июля. В кильватере базы также прибыл иранский фрегат Sahand.

https://ria.ru/20210721/parom-1742286484.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/ssha-1739156327.html

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балтийское море

эстония

иран

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россия, балтийское море, эстония, иран, в мире