СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
Следственный комитет возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели трехлетней девочки в Амурской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Информация об исчезновении ребенка в селе Белый Яр Завитинского района поступила к следователям 23 июля, как сообщает СУСК по региону, к поискам девочки привлекли местных жителей, тело нашли на берегу местной реки.
"По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). По данным следствия, девочка осталась без присмотра взрослых, после чего пропала … Предварительная причина смерти - утопление", - говорится в сообщении СУСК РФ по Амурской области.
Назначены необходимые экспертизы, следствие оценит работу органов профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.