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СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2021
СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
Уголовное дело возбуждено после гибели трехлетней девочки в Амурской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T07:14
2021-07-24T07:14
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели трехлетней девочки в Амурской области, сообщает СУСК РФ по региону.Информация об исчезновении ребенка в селе Белый Яр Завитинского района поступила к следователям 23 июля, как сообщает СУСК по региону, к поискам девочки привлекли местных жителей, тело нашли на берегу местной реки.Назначены необходимые экспертизы, следствие оценит работу органов профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.
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амурская область, происшествия
07:14 24.07.2021
 
СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье

Следственный комитет возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели трехлетней девочки в Амурской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Информация об исчезновении ребенка в селе Белый Яр Завитинского района поступила к следователям 23 июля, как сообщает СУСК по региону, к поискам девочки привлекли местных жителей, тело нашли на берегу местной реки.
"По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). По данным следствия, девочка осталась без присмотра взрослых, после чего пропала … Предварительная причина смерти - утопление", - говорится в сообщении СУСК РФ по Амурской области.
Назначены необходимые экспертизы, следствие оценит работу органов профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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В Москве трое подростков полгода запугивали изнасилованную ими девочку
 
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