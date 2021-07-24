https://ria.ru/20210724/devochka-1742649698.html

СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье

СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2021

СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье

Уголовное дело возбуждено после гибели трехлетней девочки в Амурской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T07:14

2021-07-24T07:14

2021-07-24T07:14

амурская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели трехлетней девочки в Амурской области, сообщает СУСК РФ по региону.Информация об исчезновении ребенка в селе Белый Яр Завитинского района поступила к следователям 23 июля, как сообщает СУСК по региону, к поискам девочки привлекли местных жителей, тело нашли на берегу местной реки.Назначены необходимые экспертизы, следствие оценит работу органов профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210722/podrostki-1742432526.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, происшествия