https://ria.ru/20210724/devochka-1742645677.html

В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку

В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку - РИА Новости, 24.07.2021

В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку

Трехлетняя девочка найдена мертвой в Амурской области, по предварительной информации следователей, она утонула. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T05:57

2021-07-24T05:57

2021-07-24T05:57

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Трехлетняя девочка найдена мертвой в Амурской области, по предварительной информации следователей, она утонула."Двадцать третьего июля в 17.00 (11.00 мск) ушла из дома в селе Белый Яр девочка, найдена, погибла", - сообщает поисково-спасательный отряд "Гром".В СУСК РФ по Амурской области подтвердили РИА Новости, что девочка найдена мертвой. По предварительным данным, она утонула."Предварительно, утонула. Принимается процессуальное решение, информация будет позже", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210723/strelba-1742478020.html

амурская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, происшествия