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В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку - РИА Новости, 24.07.2021
В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
Трехлетняя девочка найдена мертвой в Амурской области, по предварительной информации следователей, она утонула. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T05:57
2021-07-24T05:57
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Трехлетняя девочка найдена мертвой в Амурской области, по предварительной информации следователей, она утонула."Двадцать третьего июля в 17.00 (11.00 мск) ушла из дома в селе Белый Яр девочка, найдена, погибла", - сообщает поисково-спасательный отряд "Гром".В СУСК РФ по Амурской области подтвердили РИА Новости, что девочка найдена мертвой. По предварительным данным, она утонула."Предварительно, утонула. Принимается процессуальное решение, информация будет позже", - сообщили в ведомстве.
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амурская область, происшествия
05:57 24.07.2021
 
В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку

В Амурской области нашли мертвой трехлетнюю девочку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Трехлетняя девочка найдена мертвой в Амурской области, по предварительной информации следователей, она утонула.
"Двадцать третьего июля в 17.00 (11.00 мск) ушла из дома в селе Белый Яр девочка, найдена, погибла", - сообщает поисково-спасательный отряд "Гром".
В СУСК РФ по Амурской области подтвердили РИА Новости, что девочка найдена мертвой. По предварительным данным, она утонула.
"Предварительно, утонула. Принимается процессуальное решение, информация будет позже", - сообщили в ведомстве.
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