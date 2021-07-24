https://ria.ru/20210724/devochka-1742645677.html
В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку - РИА Новости, 24.07.2021
В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
Трехлетняя девочка найдена мертвой в Амурской области, по предварительной информации следователей, она утонула. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T05:57
2021-07-24T05:57
2021-07-24T05:57
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Трехлетняя девочка найдена мертвой в Амурской области, по предварительной информации следователей, она утонула."Двадцать третьего июля в 17.00 (11.00 мск) ушла из дома в селе Белый Яр девочка, найдена, погибла", - сообщает поисково-спасательный отряд "Гром".В СУСК РФ по Амурской области подтвердили РИА Новости, что девочка найдена мертвой. По предварительным данным, она утонула."Предварительно, утонула. Принимается процессуальное решение, информация будет позже", - сообщили в ведомстве.
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амурская область, происшествия
В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
В Амурской области нашли мертвой трехлетнюю девочку