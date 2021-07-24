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Россия возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией

Россия возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией - РИА Новости, 24.07.2021

Россия возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией

Россия в субботу возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Чехией и Францией по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с частотой... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T00:14

2021-07-24T00:14

2021-07-24T00:14

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в субботу возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Чехией и Францией по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с частотой четыре рейса в неделю, Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца с частотой два рейса в неделю, Москва - Прага с частотой четыре рейса в неделю.Кроме того, РФ с 24 июля наращивает число рейсов в ряд стран. Так, с субботы увеличивается количество регулярных рейсов в Австрию (по маршруту Санкт-Петербург - Вена два рейса в неделю), Бельгию (по маршруту Санкт-Петербург - Брюссель два рейса в неделю), Болгарию (по маршрутам Москва - София, Москва - Варна, Москва - Бургас с четырех до семи рейсов в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург - София, Санкт-Петербург - Варна, Санкт-Петербург - Бургас с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, по маршруту Екатеринбург - Варна с частотой один рейс в неделю).Также будет увеличено число рейсов в Венгрию (по маршруту Москва – Будапешт с двух до четрых рейсов в неделю, по маршруту Санкт-Петербург - Будапешт с частотой два рейса в неделю), Грецию (по маршрутам Москва - Салоники и Москва - Ираклион с пяти до семи рейсов в неделю на каждом маршруте), Ливан (по маршруту Москва - Бейрут с одного до трех рейсов в неделю), Хорватию (по маршруту Москва - Загреб с двух до трех рейсов в неделю, по маршрутам Москва - Сплит и Москва - Дубровник с двух до пяти рейсов в неделю на каждом маршруте) и Эфиопию (по маршруту Москва – Аддис-Абеба с трех до четрых рейсов в неделю).Кроме того, РФ возобновляет полеты за рубеж из Архангельска, Новокузнецка и Орска.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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