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Мурманская область
https://ria.ru/20210724/arktika-1742703775.html
Мурманская область делает все возможное для развития потенциала Арктики
Мурманская область делает все возможное для развития потенциала Арктики - РИА Новости, 24.07.2021
Мурманская область делает все возможное для развития потенциала Арктики
Мурманская область вкладывает все силы и ресурсы для развития стратегически важной для России арктической территории, в том числе создает возможности для... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T15:53
2021-07-24T15:53
мурманская область
россия
кольский залив
вячеслав рукша
андрей чибис
новатэк
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
юрий трутнев
мурманская область
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МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Мурманская область вкладывает все силы и ресурсы для развития стратегически важной для России арктической территории, в том числе создает возможности для получения в регионе качественного образования, необходимого для реализации потенциала севера, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем докладе в рамках международного онлайн-форума "День Арктики", организованного госкорпорацией "Росатом".По сообщению регионального министерства информационной политики, в обсуждении насущных проблем освоения арктического макрорегиона очно и в формате видеоконференции приняли участие вице-премьер Юрий Трутнев, генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев, заместитель генерального директора ГК "Росатом" – директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, представители российского и зарубежного бизнеса, государственных структур, научных организаций.Председатель государственной комиссии по вопросам развития Арктики Трутнев в приветственном слове напомнил о беспрецедентных мерах, принятых правительством России в целях ускоренного развития Арктической зоны страны. По его словам, преференциальными режимами АЗРФ воспользовались 128 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 300 миллиардов рублей.Главной иллюстрацией практического действия принятых в интересах Арктики мер стала презентация текущего развития Мурманской области, представленная губернатором. Глава региона сделал особый акцент на том, что, несмотря на официально признанный статус "столицы Арктики", Мурманск не "тянет одеяло на себя"."Это честь для нас – быть частью большой русской Арктики. Мы не делим Арктику между собой, а с момента образования Мурманской области и по сей день стараемся активно вкладывать все наши возможности, ресурсы в развитие этой стратегической территории, важной не только для нашей страны, но и для всего мира", - подчеркнул Чибис.В докладе губернатор затронул основные направления развития региона на данный момент. Среди них проект комплексного развития Мурманского транспортного узла, крупные проекты, реализуемые на западном берегу Кольского залива (Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО "Новатэк", апатитовый терминал ООО "Морской Терминал Тулома", контейнерный хаб ООО "Русатом Карго", рыбный терминал ООО "Терминал "Ударник").Чибис также рассказал о создании уникального инвестклимата за счет преференций в рамках Арктической зоны РФ и ТОР "Столица Арктики", проекте "Новый Мурманск", комплексе мероприятий по созданию "зеленой" экономики и энергетики. Глава регионе не обошел вниманием перспективы газификации Мурманской области, научно-образовательные проекты, такие как создание в Териберке международной арктической станции "Снежинка-2" и трансформацию МГТУ в инженерно-технический научно-образовательный кластер "Университет 3.0"."Принципиально важно, чтобы наши ребята получали хорошее образование, чтобы к нам приезжали за образованием. Так мы обеспечим кадрами те проекты развития, которые сегодня уникальны для всей Арктики и делают российскую Арктику весьма конкурентоспособным регионом в мировом масштабе", – подытожил Чибис.
https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741862223.html
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россия, кольский залив, вячеслав рукша, андрей чибис, новатэк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", юрий трутнев, мурманская область, общество, экономика
15:53 24.07.2021
 
Мурманская область делает все возможное для развития потенциала Арктики

Мурманская область делает все возможное для развития потенциала Арктики

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Мурманская область вкладывает все силы и ресурсы для развития стратегически важной для России арктической территории, в том числе создает возможности для получения в регионе качественного образования, необходимого для реализации потенциала севера, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем докладе в рамках международного онлайн-форума "День Арктики", организованного госкорпорацией "Росатом".
По сообщению регионального министерства информационной политики, в обсуждении насущных проблем освоения арктического макрорегиона очно и в формате видеоконференции приняли участие вице-премьер Юрий Трутнев, генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев, заместитель генерального директора ГК "Росатом" – директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, представители российского и зарубежного бизнеса, государственных структур, научных организаций.
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Председатель государственной комиссии по вопросам развития Арктики Трутнев в приветственном слове напомнил о беспрецедентных мерах, принятых правительством России в целях ускоренного развития Арктической зоны страны. По его словам, преференциальными режимами АЗРФ воспользовались 128 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 300 миллиардов рублей.
Главной иллюстрацией практического действия принятых в интересах Арктики мер стала презентация текущего развития Мурманской области, представленная губернатором. Глава региона сделал особый акцент на том, что, несмотря на официально признанный статус "столицы Арктики", Мурманск не "тянет одеяло на себя".
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"Это честь для нас – быть частью большой русской Арктики. Мы не делим Арктику между собой, а с момента образования Мурманской области и по сей день стараемся активно вкладывать все наши возможности, ресурсы в развитие этой стратегической территории, важной не только для нашей страны, но и для всего мира", - подчеркнул Чибис.
В докладе губернатор затронул основные направления развития региона на данный момент. Среди них проект комплексного развития Мурманского транспортного узла, крупные проекты, реализуемые на западном берегу Кольского залива (Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО "Новатэк", апатитовый терминал ООО "Морской Терминал Тулома", контейнерный хаб ООО "Русатом Карго", рыбный терминал ООО "Терминал "Ударник").
Чибис также рассказал о создании уникального инвестклимата за счет преференций в рамках Арктической зоны РФ и ТОР "Столица Арктики", проекте "Новый Мурманск", комплексе мероприятий по созданию "зеленой" экономики и энергетики. Глава регионе не обошел вниманием перспективы газификации Мурманской области, научно-образовательные проекты, такие как создание в Териберке международной арктической станции "Снежинка-2" и трансформацию МГТУ в инженерно-технический научно-образовательный кластер "Университет 3.0".
"Принципиально важно, чтобы наши ребята получали хорошее образование, чтобы к нам приезжали за образованием. Так мы обеспечим кадрами те проекты развития, которые сегодня уникальны для всей Арктики и делают российскую Арктику весьма конкурентоспособным регионом в мировом масштабе", – подытожил Чибис.
 
Мурманская областьРоссияКольский заливВячеслав РукшаАндрей ЧибисНоватэкГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Юрий ТрутневМурманская областьОбществоЭкономика
 
 
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