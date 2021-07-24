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Суд арестовал водителя грузовика после ДТП, где погибла семьи из Тольятти
Суд арестовал водителя грузовика после ДТП, где погибла семьи из Тольятти - РИА Новости, 24.07.2021
Суд арестовал водителя грузовика после ДТП, где погибла семьи из Тольятти
Суд в Ульяновске арестовал водителя "Камаза" муниципального учреждения, из-за которого, по предварительным данным, в ДТП погибли три человека, сообщила... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T10:35
2021-07-24T10:35
авто
ульяновск
тольятти
происшествия
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САМАРА, 24 июл - РИА Новости. Суд в Ульяновске арестовал водителя "Камаза" муниципального учреждения, из-за которого, по предварительным данным, в ДТП погибли три человека, сообщила прокуратура региона.Авария произошла вечером 21 июля на Президентском мосту в Ульяновске и вызвала резонанс в СМИ. По предварительным данным полиции, пьяный водитель "Камаза" нарушил правила дорожного движения, не выбрал боковую дистанцию с автомобилем Kia Rio, протащил легковушку до впереди остановившегося "Камаза" и наехал на нее. В результате аварии погибла семья из Тольятти Самарской области - мужчина, женщина и ребенок. По данным врио губернатора региона Алексея Русских, виновником ДТП стал водитель "Камаза" из муниципальной организации "Дорремстрой". Полиция возбудила уголовное дело, позже оно было передано в СУСК по региону."Водитель ульяновского МБУ "Дорремстрой" арестован за управление грузовым автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее гибель трех человек, в том числе ребенка", - говорится в сообщении.В прокуратуре добавили, что арестованному предъявлено обвинение по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть нескольких лиц). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.После аварии директор "Дорремстроя" Владимир Чумуркин уволился со своего поста. Областные и городские власти, а также руководство предприятия окажут родственникам погибшей семьи материальную помощь.
https://ria.ru/20210722/dtp-1742387390.html
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авто, ульяновск, тольятти, происшествия
10:35 24.07.2021
 
Суд арестовал водителя грузовика после ДТП, где погибла семьи из Тольятти

Суд в Ульяновске арестовал водителя грузовика, в ДТП с которым погибла семья из Тольятти

© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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САМАРА, 24 июл - РИА Новости. Суд в Ульяновске арестовал водителя "Камаза" муниципального учреждения, из-за которого, по предварительным данным, в ДТП погибли три человека, сообщила прокуратура региона.
Авария произошла вечером 21 июля на Президентском мосту в Ульяновске и вызвала резонанс в СМИ. По предварительным данным полиции, пьяный водитель "Камаза" нарушил правила дорожного движения, не выбрал боковую дистанцию с автомобилем Kia Rio, протащил легковушку до впереди остановившегося "Камаза" и наехал на нее. В результате аварии погибла семья из Тольятти Самарской области - мужчина, женщина и ребенок. По данным врио губернатора региона Алексея Русских, виновником ДТП стал водитель "Камаза" из муниципальной организации "Дорремстрой". Полиция возбудила уголовное дело, позже оно было передано в СУСК по региону.
"Водитель ульяновского МБУ "Дорремстрой" арестован за управление грузовым автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее гибель трех человек, в том числе ребенка", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что арестованному предъявлено обвинение по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть нескольких лиц). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
После аварии директор "Дорремстроя" Владимир Чумуркин уволился со своего поста. Областные и городские власти, а также руководство предприятия окажут родственникам погибшей семьи материальную помощь.
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