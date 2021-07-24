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В ЮАР зафиксировали рекордно низкие температуры
В ЮАР зафиксировали рекордно низкие температуры - РИА Новости, 24.07.2021
В ЮАР зафиксировали рекордно низкие температуры
Рекордно низкие температуры были зарегистрированы в различных городах ЮАР за минувшие сутки, сообщает местная метеослужба. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T15:02
2021-07-24T15:02
2021-07-24T21:20
йоханнесбург
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в мире
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Рекордно низкие температуры были зарегистрированы в различных городах ЮАР за минувшие сутки, сообщает местная метеослужба.По ее данным, всего в разных городах установлено 19 новых температурных рекордов. Температура в Йоханнесбурге опустилась до минус семи, предыдущий рекорд — минус 6,3 градуса — был установлен 19 июля 1995-го. Ниже всего столбик термометра опустился в городе Кимберли, до минус 9,9 градуса (минус 8,1 в июле 2000 года).В некоторых частях страны выпал снег. Метеорологи прогнозируют, что вскоре температуры придут в норму.
https://ria.ru/20210626/zhara-1738743749.html
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йоханнесбург, юар, в мире
15:02 24.07.2021 (обновлено: 21:20 24.07.2021)
В ЮАР зафиксировали рекордно низкие температуры
В ЮАР установили 19 новых температурных рекордов, в некоторых частях страны выпал снег