https://ria.ru/20210723/stavka-1741364441.html

Как ключевая ставка влияет на инфляцию

Как ключевая ставка влияет на инфляцию - РИА Новости, 23.07.2021

Как ключевая ставка влияет на инфляцию

Центральный банк повысил ключевую ставку с 5,5 до 6,5%. Эта мера призвана сдержать рост цен на товары и услуги. Из-за довольно быстрого восстановления экономики РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:50

2021-07-23T13:50

2021-07-23T13:52

ключевая ставка

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

инфографика

экономика

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Центральный банк повысил ключевую ставку с 5,5 до 6,5%. Эта мера призвана сдержать рост цен на товары и услуги. Из-за довольно быстрого восстановления экономики и увеличения потребительского спроса, инфляция разогналась и в июне достигла 6,5%, что на 2,5% выше целевого показателя. Смотрите в инфографике Ria.ru, какой эффект обычно дает увеличение ключевой ставки.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф), инфляция, инфографика, экономика