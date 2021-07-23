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Как ключевая ставка влияет на инфляцию
Как ключевая ставка влияет на инфляцию - РИА Новости, 23.07.2021
Как ключевая ставка влияет на инфляцию
Центральный банк повысил ключевую ставку с 5,5 до 6,5%. Эта мера призвана сдержать рост цен на товары и услуги. Из-за довольно быстрого восстановления экономики РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:50
2021-07-23T13:52
ключевая ставка
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
инфографика
экономика
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Центральный банк повысил ключевую ставку с 5,5 до 6,5%. Эта мера призвана сдержать рост цен на товары и услуги. Из-за довольно быстрого восстановления экономики и увеличения потребительского спроса, инфляция разогналась и в июне достигла 6,5%, что на 2,5% выше целевого показателя. Смотрите в инфографике Ria.ru, какой эффект обычно дает увеличение ключевой ставки.
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ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф), инфляция, инфографика, экономика
13:50 23.07.2021 (обновлено: 13:52 23.07.2021)
 

Как ключевая ставка влияет на инфляцию

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Центральный банк повысил ключевую ставку с 5,5 до 6,5%. Эта мера призвана сдержать рост цен на товары и услуги. Из-за довольно быстрого восстановления экономики и увеличения потребительского спроса, инфляция разогналась и в июне достигла 6,5%, что на 2,5% выше целевого показателя. Смотрите в инфографике Ria.ru, какой эффект обычно дает увеличение ключевой ставки.
Как ключевая ставка влияет на инфляцию 300Как ключевая ставка влияет на инфляцию 600
 
ИнфографикаКлючевая ставкаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ИнфляцияЭкономика
 
 
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