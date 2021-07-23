https://ria.ru/20210723/stalingrad-1742602111.html
"СР — За правду" предложила вернуть Волгограду название Сталинград
"СР — За правду" предложила вернуть Волгограду название Сталинград - РИА Новости, 23.07.2021
"СР — За правду" предложила вернуть Волгограду название Сталинград
Партия "Справедливая Россия - За правду" разрабатывает законопроект о переименовании Волгограда обратно в Сталинград, документ планируется внести осенью в... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:17
2021-07-23T18:17
2021-07-23T18:52
партия "справедливая россия - за правду"
госдума рф
захар прилепин
сталинград
волгоград
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" разрабатывает законопроект о переименовании Волгограда обратно в Сталинград, документ планируется внести осенью в следующем созыве Госдумы, заявил РИА Новости сопредседатель партии Захар Прилепин."Осенью мы обязательно внесем законопроект о переименовании города Волгоград в город Сталинград. Надеемся на поддержку наших избирателей и жителей Волгограда", - рассказал Прилепин.По его словам, в то время, когда антисоветизм стал первым и главным признаком русофобии в Восточной и даже в Западной Европе, необходимо символическое возвращение самых важных и знаковых понятий советской эпохи."И, конечно, Сталинград как город-герой, город, преломивший ход самой страшной войны, должен, обязан вернуть свое имя, когда все советское поругаемо", - добавил политик.Как уточнили в партийной пресс-службе, "Справедливая Россия – За правду" запустила в Волгограде открытое голосование среди жителей по вопросу переименования Волгограда обратно в Сталинград - партия установила на улице города прозрачные урны для бюллетеней "За Сталинград" красного цвета и "За Волгоград" белого цвета. Результаты голосования в дальнейшем лягут в основу законопроекта.При этом председатель партии Сергей Миронов считает, что в нынешней ситуации переименование Волгограда "далеко не самый важный вопрос"."Мне не понаслышке известно, что жители Волгограда прекрасно понимают: любое переименование - это очень большие деньги и масса бюрократической работы. Ведь придется переписывать не только таблички на въезде в город, но и множество документов – от устава города до паспортов его жителей. Поэтому горожане в большинстве своем уверены, что лучше пустить эти деньги и силы на развитие Волгограда", - сказал Миронов РИА Новости.Он подчеркнул, что не имеет ничего против того, чтобы решение о наименовании города принимали сами его жители, однако, по его мнению, не стоит ограничивать их выбор двумя названиями."Напомню, что историческое наименование города – Царицын. И в случае проведения референдума его также нужно обозначить как один из возможных вариантов", - добавил Миронов.
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партия "справедливая россия - за правду", госдума рф, захар прилепин, сталинград, волгоград, общество
18:17 23.07.2021 (обновлено: 18:52 23.07.2021)
"СР — За правду" предложила вернуть Волгограду название Сталинград
Сопредседатель СРЗП Прилепин: мы разрабатываем законопроект о возвращении названия Сталинград
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Партия "Справедливая Россия - За правду" разрабатывает законопроект о переименовании Волгограда обратно в Сталинград, документ планируется внести осенью в следующем созыве Госдумы, заявил РИА Новости сопредседатель партии Захар Прилепин
.
"Осенью мы обязательно внесем законопроект о переименовании города Волгоград в город Сталинград. Надеемся на поддержку наших избирателей и жителей Волгограда", - рассказал Прилепин.
По его словам, в то время, когда антисоветизм стал первым и главным признаком русофобии в Восточной и даже в Западной Европе, необходимо символическое возвращение самых важных и знаковых понятий советской эпохи.
"И, конечно, Сталинград как город-герой, город, преломивший ход самой страшной войны, должен, обязан вернуть свое имя, когда все советское поругаемо", - добавил политик.
Как уточнили в партийной пресс-службе, "Справедливая Россия – За правду" запустила в Волгограде открытое голосование среди жителей по вопросу переименования Волгограда обратно в Сталинград - партия установила на улице города прозрачные урны для бюллетеней "За Сталинград" красного цвета и "За Волгоград" белого цвета. Результаты голосования в дальнейшем лягут в основу законопроекта.
При этом председатель партии Сергей Миронов
считает, что в нынешней ситуации переименование Волгограда "далеко не самый важный вопрос".
"Мне не понаслышке известно, что жители Волгограда прекрасно понимают: любое переименование - это очень большие деньги и масса бюрократической работы. Ведь придется переписывать не только таблички на въезде в город, но и множество документов – от устава города до паспортов его жителей. Поэтому горожане в большинстве своем уверены, что лучше пустить эти деньги и силы на развитие Волгограда", - сказал Миронов РИА Новости.
Он подчеркнул, что не имеет ничего против того, чтобы решение о наименовании города принимали сами его жители, однако, по его мнению, не стоит ограничивать их выбор двумя названиями.
"Напомню, что историческое наименование города – Царицын. И в случае проведения референдума его также нужно обозначить как один из возможных вариантов", - добавил Миронов.