https://ria.ru/20210723/sevastopol-1742522652.html

В Севастополе туристам вновь разрешат заселяться в отели с ПЦР-тестом

В Севастополе туристам вновь разрешат заселяться в отели с ПЦР-тестом - РИА Новости, 23.07.2021

В Севастополе туристам вновь разрешат заселяться в отели с ПЦР-тестом

Власти Севастополя вновь разрешат заселяться в отели со справкой об отрицательном ПЦР-тесте: для этого нужно будет повторно сдать анализ на коронавирус в самой... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:38

2021-07-23T12:38

2021-07-23T13:49

коронавирус covid-19

гостиницы

отели

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туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Власти Севастополя вновь разрешат заселяться в отели со справкой об отрицательном ПЦР-тесте: для этого нужно будет повторно сдать анализ на коронавирус в самой гостинице, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Предлагаем вернуть ПЦР-тест при заселении и действовать, как это делается сейчас за рубежом: заселиться со справкой об отрицательном результате ПЦР-анализа, сдать новый уже в гостинице и до получения результата находиться в номере. Обычно это сутки", — сказал он на заседании оперативного штаба по эпидемиологической ситуации в регионе.По его словам, такой двойной контроль показал свою эффективность.Губернатор добавил, что указ об этом подпишет в пятницу, решение вступит в силу с момента опубликования. При этом заселение по коду о вакцинации или справке о наличии антител остается в силе. Расходы на ПЦР-тестирование ложатся на гостя или отель.С 16 июля правила в регионе ужесточили: в гостинице можно было остановиться только с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или со справкой о наличии антител.На 23 июля в Севастополе зарегистрировано 149 новых случаев заболевания COVID-19. По данным Роспотребнадзора, всего в городе заболели новой коронавирусной инфекцией около 19,5 тысячи жителей, выздоровели более 17 тысяч, 816 умерли. По данным местных властей, на утро пятницы первую прививку от коронавируса сделали 112 960 человек. Второй этап вакцинации прошли 86 073 жителя региона.

https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html

https://ria.ru/20210723/krapivna-1741822016.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, гостиницы, отели, новости - туризм, севастополь, туризм