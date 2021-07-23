21:07 23.07.2021 (обновлено: 22:18 23.07.2021)
Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России
Зеленский ввел санкции СНБО против "Вайлдберриз" и других лиц и организаций на три года
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против некоторых физических и юридических лиц, среди которых есть россияне и российские компании. Указы опубликованы на сайте главы государства.
Под ограничения попал в том числе российский интернет-магазин Wildberries и его гендиректор Татьяна Бакальчук, состояние которой оценивают в 9,53 миллиарда долларов. Санкции будут действовать три года, они предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
В списке юрлиц — компании в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Украине. Ограничительные меры также ввели против неприбыльных организаций "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация Франция — Крым".
Под санкциями также оказались россияне Владислав Бакальчук (совладелец Wildberries), Андрей Ревяшко (директор компании по IT), Алексей Кузменко, а также французы Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба "за содействие ДНР").