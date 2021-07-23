https://ria.ru/20210723/sanktsii-1742624667.html

Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России

Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России - РИА Новости, 23.07.2021

Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против некоторых физических и юридических лиц, среди... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T21:07

2021-07-23T21:07

2021-07-23T22:18

россия

татьяна бакальчук

wildberries

франция

армения

владимир зеленский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ceb543db0285bbf42eac5c6a9ced2d6.jpg

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против некоторых физических и юридических лиц, среди которых есть россияне и российские компании. Указы опубликованы на сайте главы государства.Под ограничения попал в том числе российский интернет-магазин Wildberries и его гендиректор Татьяна Бакальчук, состояние которой оценивают в 9,53 миллиарда долларов. Санкции будут действовать три года, они предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.В списке юрлиц — компании в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Украине. Ограничительные меры также ввели против неприбыльных организаций "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация Франция — Крым".Под санкциями также оказались россияне Владислав Бакальчук (совладелец Wildberries), Андрей Ревяшко (директор компании по IT), Алексей Кузменко, а также французы Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба "за содействие ДНР").

https://ria.ru/20210625/zelenskiy-1738634732.html

россия

франция

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна бакальчук, wildberries, франция, армения, владимир зеленский, в мире