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Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России
Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России - РИА Новости, 23.07.2021
Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против некоторых физических и юридических лиц, среди... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T21:07
2021-07-23T22:18
россия
татьяна бакальчук
wildberries
франция
армения
владимир зеленский
в мире
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КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против некоторых физических и юридических лиц, среди которых есть россияне и российские компании. Указы опубликованы на сайте главы государства.Под ограничения попал в том числе российский интернет-магазин Wildberries и его гендиректор Татьяна Бакальчук, состояние которой оценивают в 9,53 миллиарда долларов. Санкции будут действовать три года, они предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.В списке юрлиц — компании в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Украине. Ограничительные меры также ввели против неприбыльных организаций "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация Франция — Крым".Под санкциями также оказались россияне Владислав Бакальчук (совладелец Wildberries), Андрей Ревяшко (директор компании по IT), Алексей Кузменко, а также французы Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба "за содействие ДНР").
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россия, татьяна бакальчук, wildberries, франция, армения, владимир зеленский, в мире
21:07 23.07.2021 (обновлено: 22:18 23.07.2021)
 
Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России

Зеленский ввел санкции СНБО против "Вайлдберриз" и других лиц и организаций на три года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против некоторых физических и юридических лиц, среди которых есть россияне и российские компании. Указы опубликованы на сайте главы государства.
Под ограничения попал в том числе российский интернет-магазин Wildberries и его гендиректор Татьяна Бакальчук, состояние которой оценивают в 9,53 миллиарда долларов. Санкции будут действовать три года, они предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
В списке юрлиц — компании в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Украине. Ограничительные меры также ввели против неприбыльных организаций "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация Франция — Крым".
Под санкциями также оказались россияне Владислав Бакальчук (совладелец Wildberries), Андрей Ревяшко (директор компании по IT), Алексей Кузменко, а также французы Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба "за содействие ДНР").
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 16:59
В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
 
РоссияТатьяна БакальчукWildberriesФранцияАрменияВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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