https://ria.ru/20210723/ryba-1742559993.html
Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам - РИА Новости, 23.07.2021
Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
Россельхознадзор получил доступ для российской рыбопродукции на внутренний рынок Вьетнама, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:06
2021-07-23T15:06
2021-07-23T15:06
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
вьетнам
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россельхознадзор получил доступ для российской рыбопродукции на внутренний рынок Вьетнама, сообщили в пресс-службе ведомства."Сегодня в Россельхознадзор поступила информация о том, что департамент здоровья животных министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) утвердил список российских предприятий, которым предоставлено право экспортировать рыбную продукцию во Вьетнам", - сообщили в пресс-службе.В этот перечень включены 11 российских компаний, которым впервые будет доступна возможность отправлять непереработанную рыбопродукцию для реализации на внутреннем рынке Вьетнама. Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта рыбы и морепродуктов во Вьетнам, сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210628/ryba-1737020554.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), вьетнам, экономика
Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
Россельхознадзор получил право на экспорт рыбы во Вьетнам