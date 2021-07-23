https://ria.ru/20210723/razvitie-1742596681.html
Путин отметил важность развития Арктического региона
Путин отметил важность развития Арктического региона - РИА Новости, 23.07.2021
Путин отметил важность развития Арктического региона
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов международной конференции "День Арктики", отметив, что в РФ уделяется особое... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:51
2021-07-23T17:51
2021-07-23T17:51
россия
арктика
арктический совет
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
санкт-петербург
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов международной конференции "День Арктики", отметив, что в РФ уделяется особое внимание проблеме развития северных территорий.Форум "День Арктики" проводится по инициативе госкорпорации "Росатом" в Санкт-Петербурге.Путин отметил, что для обсуждения вопросов, связанных с освоением Арктики, сохранением ее природных ресурсов, реализацией крупных инвестиционных проектов, форум собрал представителей органов власти, делового и экспертного сообществ, СМИ из России и многих других государств."В нашей стране проблематике развития северных территорий традиционно уделяется особое внимание", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что РФ последовательно укрепляет взаимодействие с соседями по региону, в том числе в формате Арктического совета. Сейчас, во время российского председательства в совете, РФ нацелена повышать эффективность этой структуры, реализовывать перспективные проекты."Уверен, что только сообща мы сможем превратить Арктический регион в пространство мира, сотрудничества и взаимного доверия", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210721/sputnik-1742202147.html
https://ria.ru/20210715/arktika-1741449941.html
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россия, арктика, арктический совет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, санкт-петербург, в мире
Путин отметил важность развития Арктического региона
Президент Путин: в России уделяется особое внимание проблеме развития северных территорий