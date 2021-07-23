https://ria.ru/20210723/razvitie-1742596681.html

Путин отметил важность развития Арктического региона

Путин отметил важность развития Арктического региона - РИА Новости, 23.07.2021

Путин отметил важность развития Арктического региона

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов международной конференции "День Арктики", отметив, что в РФ уделяется особое... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:51

2021-07-23T17:51

2021-07-23T17:51

россия

арктика

арктический совет

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

санкт-петербург

в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов международной конференции "День Арктики", отметив, что в РФ уделяется особое внимание проблеме развития северных территорий.Форум "День Арктики" проводится по инициативе госкорпорации "Росатом" в Санкт-Петербурге.Путин отметил, что для обсуждения вопросов, связанных с освоением Арктики, сохранением ее природных ресурсов, реализацией крупных инвестиционных проектов, форум собрал представителей органов власти, делового и экспертного сообществ, СМИ из России и многих других государств."В нашей стране проблематике развития северных территорий традиционно уделяется особое внимание", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что РФ последовательно укрепляет взаимодействие с соседями по региону, в том числе в формате Арктического совета. Сейчас, во время российского председательства в совете, РФ нацелена повышать эффективность этой структуры, реализовывать перспективные проекты."Уверен, что только сообща мы сможем превратить Арктический регион в пространство мира, сотрудничества и взаимного доверия", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210721/sputnik-1742202147.html

https://ria.ru/20210715/arktika-1741449941.html

https://ria.ru/20210628/gektar-1738946585.html

россия

арктика

санкт-петербург

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россия, арктика, арктический совет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, санкт-петербург, в мире