https://ria.ru/20210723/puteshestviya-1742511660.html

Определены самые дешевые направления для путешествий на поезде в августе

Определены самые дешевые направления для путешествий на поезде в августе - РИА Новости, 23.07.2021

Определены самые дешевые направления для путешествий на поезде в августе

Названы самые бюджетные направления для железнодорожных поездок из Москвы в последний месяц лета, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:48

2021-07-23T11:48

2021-07-23T11:48

вязьма

гороховец

ярославская область

смоленская область

тула

волгоградская область

вологодская область

туризм

отдых в россии 2021 летом

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Названы самые бюджетные направления для железнодорожных поездок из Москвы в последний месяц лета, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные по билетам, оформленным с 10 по 20 июля, с датами поездки с 1 по 31 августа. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает тысячу рублей за билет в одну сторону. Из списка исключены города Подмосковья.Путешественникам оказались доступны 39 маршрутов. Причем отправиться можно в 18 регионов, в том числе в областные центры: Калугу, Тулу, Рязань, Брянск, Смоленск, Владимир, Орел, Иваново, Ярославль, Нижний Новгород. Также в рейтинг вошли города Саратовской, Тамбовской, Костромской, Липецкой, Вологодской, Псковской, Волгоградской и Тверской областей.Список бюджетных направлений возглавляет станция Сухиничи Калужской области. Средний чек по этому маршруту составляет всего 177 рублей в одну сторону. На втором месте станция Гагарин в Смоленской области (370 рублей). Замыкает тройку Переславль-Залесский в Ярославской области (418 рублей). Далее расположились Гороховец, Вязьма, Тула, Рязань, Мценск и Брянск.За год средний чек за поездку из Москвы на поезде уменьшился на 18 процентов, до 2302 рублей.

https://ria.ru/20210723/krapivna-1741822016.html

https://ria.ru/20200422/1570276636.html

https://ria.ru/20210722/pereslavl-zalesskiy-1742259079.html

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

вязьма

гороховец

ярославская область

смоленская область

тула

волгоградская область

вологодская область

калужская область

переславль-залесский

мценск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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