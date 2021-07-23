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Туризм
https://ria.ru/20210723/puteshestviya-1742511660.html
Определены самые дешевые направления для путешествий на поезде в августе
Определены самые дешевые направления для путешествий на поезде в августе - РИА Новости, 23.07.2021
Определены самые дешевые направления для путешествий на поезде в августе
Названы самые бюджетные направления для железнодорожных поездок из Москвы в последний месяц лета, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:48
2021-07-23T11:48
вязьма
гороховец
ярославская область
смоленская область
тула
волгоградская область
вологодская область
туризм
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Названы самые бюджетные направления для железнодорожных поездок из Москвы в последний месяц лета, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные по билетам, оформленным с 10 по 20 июля, с датами поездки с 1 по 31 августа. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает тысячу рублей за билет в одну сторону. Из списка исключены города Подмосковья.Путешественникам оказались доступны 39 маршрутов. Причем отправиться можно в 18 регионов, в том числе в областные центры: Калугу, Тулу, Рязань, Брянск, Смоленск, Владимир, Орел, Иваново, Ярославль, Нижний Новгород. Также в рейтинг вошли города Саратовской, Тамбовской, Костромской, Липецкой, Вологодской, Псковской, Волгоградской и Тверской областей.Список бюджетных направлений возглавляет станция Сухиничи Калужской области. Средний чек по этому маршруту составляет всего 177 рублей в одну сторону. На втором месте станция Гагарин в Смоленской области (370 рублей). Замыкает тройку Переславль-Залесский в Ярославской области (418 рублей). Далее расположились Гороховец, Вязьма, Тула, Рязань, Мценск и Брянск.За год средний чек за поездку из Москвы на поезде уменьшился на 18 процентов, до 2302 рублей.
https://ria.ru/20210723/krapivna-1741822016.html
https://ria.ru/20200422/1570276636.html
https://ria.ru/20210722/pereslavl-zalesskiy-1742259079.html
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вязьма
гороховец
ярославская область
смоленская область
тула
волгоградская область
вологодская область
калужская область
переславль-залесский
мценск
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вязьма, гороховец, ярославская область, смоленская область, тула, волгоградская область, вологодская область, отдых в россии 2021 летом, туризм, новости - туризм, калужская область, переславль-залесский, мценск
11:48 23.07.2021
 

Определены самые дешевые направления для путешествий на поезде в августе

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПассажиры на железнодорожном вокзале Адлера
Пассажиры на железнодорожном вокзале Адлера - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Названы самые бюджетные направления для железнодорожных поездок из Москвы в последний месяц лета, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные по билетам, оформленным с 10 по 20 июля, с датами поездки с 1 по 31 августа. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает тысячу рублей за билет в одну сторону. Из списка исключены города Подмосковья.
Путешественникам оказались доступны 39 маршрутов. Причем отправиться можно в 18 регионов, в том числе в областные центры: Калугу, Тулу, Рязань, Брянск, Смоленск, Владимир, Орел, Иваново, Ярославль, Нижний Новгород.
Также в рейтинг вошли города Саратовской, Тамбовской, Костромской, Липецкой, Вологодской, Псковской, Волгоградской и Тверской областей.
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На втором месте станция Гагарин в Смоленской области (370 рублей). Замыкает тройку Переславль-Залесский в Ярославской области (418 рублей).
Далее расположились Гороховец, Вязьма, Тула, Рязань, Мценск и Брянск.
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