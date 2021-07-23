https://ria.ru/20210723/puteshestviya-1742500582.html

Названы регионы, посетив которые можно поесть вкусных фруктов и ягод

Названы регионы, посетив которые можно поесть вкусных фруктов и ягод - РИА Новости, 23.07.2021

Названы регионы, посетив которые можно поесть вкусных фруктов и ягод

Туроператоры определили регионы, путешествуя по которым летом можно поесть вкуснейшие фрукты и ягоды, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:59

2021-07-23T10:59

2021-07-23T10:59

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республика дагестан

абхазия

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мичуринск

московская область (подмосковье)

псковская область

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Туроператоры определили регионы, путешествуя по которым летом можно поесть вкуснейшие фрукты и ягоды, сообщает АТОР.Тазик спелой черешни, ящик сладкой клубники, ведро сочных яблок — для многих туристов возможность получить гастрономическое удовольствие — серьезный аргумент при выборе маршрута.За спелыми персиками стоит отправиться в Крым. Сезон длится с конца июля по сентябрь. Сейчас стоимость килограмма персиков начинается от 80 рублей (мелкие, но сладкие) до 200 рублей (отборные и красивые). Чаще всего персиковые сады располагаются вне курортных зон. Больше всего их на Западном побережье, в Бахчисарайском районе и степном Крыме (Джанкой).Черника — отличный антисептик и природный антибиотик. Ее собирают с июля по сентябрь, и растет она в хвойных лесах от Калининградской области до Хабаровского края. На востоке Подмосковья много черничных полян. Еще одно "черничное" направление — Псков. Особенно много ее вблизи многочисленных озер. Там же можно купить эту ягоду. Средняя цена — 200 рублей за килограмм.Мичуринск в Тамбовской области считается яблочной столицей России. Именно здесь селекционер Иван Мичурин вывел более 300 новых сортов. Местные яблоки признаны региональным гастрономическим брендом. Также туристам будет любопытно взглянуть на старинные купеческие дома, храмы, дом-музей ученого. А в конце сентября там можно посетить фестиваль яблок — продегустировать блюда из знаменитого фрукта, научиться мочить его или варить варенье.В прошлом году Дагестан вышел на первое место в России по сбору винограда. Флагман виноградарства — самое популярное экскурсионное направление — Дербент. Близость Каспийского моря обеспечивает смягчение континентального климата. Среднегодовая температура здесь — 13 градусов, она идеальна для выращивания винограда. Здесь отлично прижились такие сорта, как "шардоне", "алиготе", "мускат", "рислинг" и "совиньон", а также красные, "каберне", "мерло".Сезон фейхоа и хурмы в соседней Абхазии начинается в конце сентября, мандаринов — длится с конца октября по февраль. Фрукты — дополнительное "лекарство" для санаторно-курортного лечения в абхазских пансионатах.

https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html

https://ria.ru/20210427/tambov-1729645524.html

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

абхазия

тамбовская область

мичуринск

московская область (подмосковье)

псковская область

республика крым

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