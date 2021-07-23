06:46 23.07.2021 (обновлено: 09:41 23.07.2021)
В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
Вице-премьер Украины Стефанишина озвучила требования к Западу из-за сделки по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, на какую компенсацию рассчитывает Киев из-за достройки "Северного потока — 2".
"В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта", — заявила она в эфире телеканала "Украина 24".
Также, по ее утверждению, Киев должен получить "гарантии, а не договоренности", касающиеся "территориальной целостности и суверенитета".
"А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом", — добавила Стефанишина.
Как отметила вице-премьер, запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций Киев направил более семи месяцев назад. "К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением", — заключила она.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, где, в частности, сформулированы условия для работы "Северного потока — 2". США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.