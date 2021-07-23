https://ria.ru/20210723/potok-1742478573.html

В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"

В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.07.2021

В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, на какую компенсацию рассчитывает Киев из-за достройки РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T06:46

2021-07-23T06:46

2021-07-23T09:41

ольга стефанишина

россия

северный поток — 2

еврокомиссия

евросоюз

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, на какую компенсацию рассчитывает Киев из-за достройки "Северного потока — 2".Также, по ее утверждению, Киев должен получить "гарантии, а не договоренности", касающиеся "территориальной целостности и суверенитета"."А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом", — добавила Стефанишина.Как отметила вице-премьер, запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций Киев направил более семи месяцев назад. "К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением", — заключила она."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, где, в частности, сформулированы условия для работы "Северного потока — 2". США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.

https://ria.ru/20210722/potok-1742325992.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-23T06:46 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ольга стефанишина, россия, северный поток — 2, еврокомиссия, евросоюз, сша, украина, в мире