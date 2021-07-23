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Власти поручили предусмотреть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Власти поручили предусмотреть индексацию пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 23.07.2021
Власти поручили предусмотреть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову дано поручение проработать вопрос о включении в... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T03:19
2021-07-23T03:19
2021-07-23T09:24
россия
антон котяков
максим решетников
антон силуанов
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову дано поручение проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров, рассказал РИА Новости источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).РТК - координационный орган при правительстве РФ. В его состав входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства РФ."Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года", - сказал собеседник агентства.По его словам, министерства вместе с социальными партнерами проработают вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий этой категории россиян. Собеседник добавил, что вопрос пока не решен, так как ответ не получен.В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако пока положительного решения по этому вопросу принято не было. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по данному вопросу в кабмин.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий указанной категории граждан. Он также рассказал, что президенту страны доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/pensiya-1741306847.html
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россия, антон котяков, максим решетников, антон силуанов, общество
03:19 23.07.2021 (обновлено: 09:24 23.07.2021)
Власти поручили предусмотреть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Источник: власти поручили предусмотреть индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2022 году
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Главам Минтруда, Минфина
и Минэкономразвития России Антону Котякову
, Антону Силуанову
и Максиму Решетникову
дано поручение проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров, рассказал РИА Новости источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
РТК - координационный орган при правительстве РФ. В его состав входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства РФ.
"Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, министерства вместе с социальными партнерами проработают вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий этой категории россиян. Собеседник добавил, что вопрос пока не решен, так как ответ не получен.
В России
с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме
и Совете Федерации
не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако пока положительного решения по этому вопросу принято не было. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по данному вопросу в кабмин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий указанной категории граждан. Он также рассказал, что президенту страны доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта.