https://ria.ru/20210723/pensii-1742458845.html

Власти поручили предусмотреть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Власти поручили предусмотреть индексацию пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 23.07.2021

Власти поручили предусмотреть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову дано поручение проработать вопрос о включении в... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T03:19

2021-07-23T03:19

2021-07-23T09:24

россия

антон котяков

максим решетников

антон силуанов

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову дано поручение проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров, рассказал РИА Новости источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).РТК - координационный орган при правительстве РФ. В его состав входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства РФ."Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года", - сказал собеседник агентства.По его словам, министерства вместе с социальными партнерами проработают вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий этой категории россиян. Собеседник добавил, что вопрос пока не решен, так как ответ не получен.В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако пока положительного решения по этому вопросу принято не было. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по данному вопросу в кабмин.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий указанной категории граждан. Он также рассказал, что президенту страны доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/pensiya-1741306847.html

https://ria.ru/20210720/profsoyuzy-1742073461.html

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россия, антон котяков, максим решетников, антон силуанов, общество