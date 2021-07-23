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Названо число захоронений, связанных с Киевской оборонительной операцией

Названо число захоронений, связанных с Киевской оборонительной операцией - РИА Новости, 23.07.2021

Названо число захоронений, связанных с Киевской оборонительной операцией

Свыше 1,3 тысячи воинских захоронений, расположенных на Украине, связаны с событиями лета-осени 1941 года, когда проводилась Киевская стратегическая... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T00:31

2021-07-23T00:31

2021-07-23T00:46

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи воинских захоронений, расположенных на Украине, связаны с событиями лета-осени 1941 года, когда проводилась Киевская стратегическая оборонительная операция, но украинская сторона все больше отдаляется от своих обязательств по увековечению памяти павших, сообщило министерство обороны России.На сайте российского военного ведомства открылся мультимедийный раздел "Киевская оборонительная: бессмертный подвиг на берегах Днепра". Размещенные там документы рассказывают, как была увековечена память защитников Киева, очень многие из которых оказались в гитлеровском плену.Так, согласно учетной карточке братской могилы в городе Смела Черкасской области, там на улице Фурманова захоронены около 30 тысяч советских военнослужащих и мирных граждан, погибших в немецком концлагере. Из всех погребенных здесь удалось установить имена только 9 человек. Возле захоронения в 1950 году была установлена скульптура воина-освободителя, снявшего головной убор и держащего на груди автомат.Как следует из другого документа, в братской могиле в городе Конотоп Сумской области захоронены около 27 тысяч советских военнопленных. В 1957 году рядом с захоронением был воздвигнут величественный памятник – четырехметровый постамент, на котором застыли фигуры матери с сыном.В двух захоронения в городе Хорол Полтавской области, карточки которых опубликованы в разделе, покоятся в общей сложности более 39 тысяч советских военнопленных. Документы свидетельствует, что некоторые из погребенных здесь погибли в ходе августовских оборонительных боев 1941 года на подступах к Киеву, другие – уже в плену в 1942 году. В учетной карточке одной из могил указано, что "количество захороненных округлено до тысячи, так как точного количества установить не удалось". На двух захоронениях в 1950-х годах были установлены массивные скульптуры, изображающие советских воинов. По различным оценкам, в захоронениях концентрационного лагеря "Хорольская яма" в общей сложности погребено более 90 тысяч человек, большинство из которых были красноармейцами.Военные мемориалы, хранящие память о героическом прошлом советского народа, нередко подвергаются идеологическим нападкам в современной Украине, отмечает российское Минобороны."Несомненно, Киевская стратегическая оборонительная операция – это героическая страница нашей общей истории борьбы наших народов с фашизмом. К сожалению, на протяжении постсоветского времени украинская сторона, несмотря на все российские инициативы, все больше отдаляется от совместной военно-мемориальной работы и полностью отказалась от выполнения обязательств в рамках Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от 3 сентября 2011 года", - добавили в российском военном ведомстве.Киевская стратегическая операция 1941 года стала первой оборонительной операцией Красной Армии и одной из самых драматических и героических битв в истории Великой Отечественной войны. Путем неимоверного самопожертвования советским войскам и простым жителям Киева удалось на два месяца задержать противника, обладавшего более чем двукратным численным превосходством. Здесь вермахт потерял более 100 тысяч солдат и офицеров, 17 его дивизий оказались скованными активными действиями Красной Армии. Благодаря этому удалось отвлечь значительные силы гитлеровцев с московского направления, что дало время на подготовку к обороне советской столицы. Даже в среде немецкого командования высказывалось мнение, что тактический успех вермахта под Киевом стал причиной дальнейшей стратегической неудачи под Москвой в декабре 1941 года.

https://ria.ru/20210521/praga-1733218913.html

https://ria.ru/20210430/dokumenty-1730597969.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/minoborony-1727480274.html

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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), россия, министерство обороны рф (минобороны рф), ссср, киев, украина, безопасность, в мире