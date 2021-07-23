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Минобороны рассекретило документы о Киевской оборонительной операции
Минобороны рассекретило документы о Киевской оборонительной операции - РИА Новости, 23.07.2021
Минобороны рассекретило документы о Киевской оборонительной операции
Министерство обороны России опубликовало документы о том, как прорывались к своим советские военные, оказавшиеся в окружении в ходе Киевской стратегической... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T00:14
2021-07-23T00:47
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
министерство обороны рф (минобороны рф)
ссср
киев
безопасность
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало документы о том, как прорывались к своим советские военные, оказавшиеся в окружении в ходе Киевской стратегической оборонительной операции 1941 года и, в частности, руководство Юго-Западного фронта, героически погибшее в знаменитом "генеральском бою" при попытке выхода из кольца.Эти материалы размещены в новом мультимедийном разделе "Киевская оборонительная: бессмертный подвиг на берегах Днепра" на сайте российского военного ведомства.Из-за упорного сопротивления советских войск и невозможности с ходу захватить Киев, немецкое командование повернуло 1-ю танковую группу генерала Клейста на юго-восток в обход города. Этой группе удалось захватить плацдарм на левом берегу Днепра в районе Кременчуга, и 12 сентября 1941 года она двинулась на север, в обход войск Юго-Западного фронта. Навстречу ей, с севера, двигалась 2-я танковая группа генерала Гудериана, которую гитлеровцы сняли с главного, московского направления. 15 сентября в районе села Лохвицы немецко-фашистские войска сомкнули танковые клещи вокруг сил Красной Армии.Во вражеском кольце тогда оказались свыше 450 тысяч человек, из окружения удалось прорваться лишь 20 тысячам солдат и офицеров. Ряд опубликованных сейчас документов рассказывают о драматических моментах Киевской стратегической оборонительной операции, о тяжелейших условиях, с которыми столкнулись бойцы и командиры советских войск (37-й, 26-й, 5-й, 21-й армий), о множестве попыток прорыва красноармейцев к своим.Прорываясь из окружения, в боевых порядках наравне с бойцами сражались командиры всех рангов. Об этом также свидетельствуют опубликованные сейчас документы. Так, в докладе заместителя начальника штаба Юго-Западного фронта генерал-майора Ивана Баграмяна от 26 сентября 1941 года о выходе из окружения войск фронта за период с 17 по 25 сентября описаны условия, в которых вынуждены были действовать окруженные подразделения Красной Армии."Отсутствие танков и артиллерии и переправочных средств в этой обстановке привело к тому, что ни одному из отрядов не удалось силой оружия захватить переправы и выйти из окружения. Из окружения ушли лишь те, кто незаметно для противника нашел глухое место переправы… Часть людей прошла через мосты, удерживаемые немцами, но уже переодетыми в гражданскую одежду под видом местных жителей", - писал Баграмян.О крайне тяжелом положении окруженных свидетельствуют цифры статистики из доклада начальника штаба Юго-Западного фронта генерал-майора Александра Покровского от 2 октября 1941 года. Так, на попавших в окружение более чем 450 тысяч приходилось всего 64 танка. В докладе приводится количество стрелкового оружия, артиллерии, автомобилей, тракторов, радиостанций, имевшихся в распоряжении у окруженных войск.Последние часы перед "генеральским боем"Среди обнародованных сейчас документов представлено свидетельство о последних часах жизни командующего Юго-Западным фронтом, Героя Советского Союза генерал-полковника Михаила Кирпоноса, а также бывшего руководителя советской военной контрразведки, начальника Особого отдела НКВД Юго-Западного фронта комиссара государственной безопасности 3-го ранга Анатолия Михеева.Двадцатого сентября 1941 года в бою недалеко от села Лохвицы при попытке прорваться из кольца почти в полном составе погибло управление Юго-Западного фронта, в том числе Кирпонос. "Один раненый капитан, пришедший к нам, сообщил, что он видел в районе Буданка товарищей Кирпоноса, Бурмистенко и других больших командиров", – говорилось в докладе офицера для особых поручений полковника Василия Сергеева от 10 октября 1941 года.На следующий день "в 13 часов нам позвонили из Рашевка в Гадяч, что К., Б. и М. (т. е. условно Кирпонос, Бурмистенко и Михеев) находятся около Рашевка и просили выслать машину", писал Сергеев. Однако выручить командующего фронтом не удалось. "Когда подъехали к Рашевка, немцы вошли в село… Нам с боем удалось вывести оттуда до 50 человек командного состава, в том числе начальника ВВС 5-й армии полковника Скребко", - отмечалось в докладе.К настоящему времени известны подробности того самого "генеральского" боя Великой Отечественной войны. Утром 20 сентября 1941 года колонна штаба Юго-Западного фронта под командованием Кирпоноса достигла деревни Дрюковщина в Лохвицком районе Полтавской области. Двигаться днем было опасно, поскольку дороги уже блокировала немецкая армия.Кирпонос отдал приказ дожидаться темноты и окопаться в овраге неподалеку от деревни, в роще. Но к этому времени колонну уже заметили, и к полудню по ней ударили немецкие танки.Военный совет фронта принял решение контратаковать всеми силами, которые остались в распоряжении, а это были 800 человек, в основном командиры. Противопоставить танкам, минометам и многочисленной немецкой пехоте штабным офицерам было нечего, кроме личного мужества. И тогда генералы и полковники пошли в штыковую атаку. Кирпонос был ранен в ногу, но продолжал руководить действиями подчиненных до тех пор, пока вечером не получил смертельные ранения от разорвавшейся рядом с ним мины.В том бою кроме Кирпоноса погибли начальник штаба фронта, бывший советский военный атташе в Германии генерал-майор Тупиков и председатель Верховного совета УССР Михаил Бурмистенко. Это был единственный за всю Вторую мировую войну случай массовой гибели в бою высших офицеров, причем Кирпонос стал самым высокопоставленным советским офицером, который во время Великой Отечественной войны погиб в прямом боестолкновении с противником.После того, как не стало Кирпоноса и Тупикова, командование, несмотря на тяжелое ранение осколком мины в голову, принял на себя Анатолий Михеев. 21 сентября 1941 года на подступах к селу Жданы группа Михеева вновь оказалась окружена немецкими танками и пехотой. Михеев погиб, отстреливаясь до последнего патрона.Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года стала первой оборонительной операцией Красной Армии и одной из самых драматических и героических битв в истории Великой Отечественной войны. Путем неимоверного самопожертвования советским войскам и простым жителям Киева удалось на два месяца задержать противника, обладавшего более чем двукратным численным превосходством. Здесь вермахт потерял более 100 тысяч солдат и офицеров, 17 его дивизий оказались скованными активными действиями Красной Армии. Благодаря этому удалось отвлечь значительные силы гитлеровцев с московского направления, что дало время на подготовку к обороне советской столицы. Даже в среде немецкого командования высказывалось мнение, что тактический успех вермахта под Киевом стал причиной дальнейшей стратегической неудачи под Москвой в декабре 1941 года.
https://ria.ru/20210521/praga-1733218913.html
https://ria.ru/20210430/dokumenty-1730597969.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/minoborony-1727480274.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), ссср, киев, безопасность
00:14 23.07.2021 (обновлено: 00:47 23.07.2021)
 
Минобороны рассекретило документы о Киевской оборонительной операции

Минобороны рассекретило документы о Киевской стратегической оборонительной операции 1941 года

© РИА Новости / Федор Левшин / Перейти в фотобанкЖители Киева готовятся к обороне. Сентябрь 1941 года
Жители Киева готовятся к обороне. Сентябрь 1941 года - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Федор Левшин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало документы о том, как прорывались к своим советские военные, оказавшиеся в окружении в ходе Киевской стратегической оборонительной операции 1941 года и, в частности, руководство Юго-Западного фронта, героически погибшее в знаменитом "генеральском бою" при попытке выхода из кольца.
Эти материалы размещены в новом мультимедийном разделе "Киевская оборонительная: бессмертный подвиг на берегах Днепра" на сайте российского военного ведомства.
© Фото : Минобороны РФДонесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
Донесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
1 из 4
Донесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФДонесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
Донесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
2 из 4
Донесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФДонесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
Донесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
3 из 4
Донесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФДонесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
Донесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
4 из 4
Донесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
© Фото : Минобороны РФ
1 из 4
Донесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
© Фото : Минобороны РФ
2 из 4
Донесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
© Фото : Минобороны РФ
3 из 4
Донесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
© Фото : Минобороны РФ
4 из 4
Донесения начальнику главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису
© Фото : Минобороны РФ
Из-за упорного сопротивления советских войск и невозможности с ходу захватить Киев, немецкое командование повернуло 1-ю танковую группу генерала Клейста на юго-восток в обход города. Этой группе удалось захватить плацдарм на левом берегу Днепра в районе Кременчуга, и 12 сентября 1941 года она двинулась на север, в обход войск Юго-Западного фронта. Навстречу ей, с севера, двигалась 2-я танковая группа генерала Гудериана, которую гитлеровцы сняли с главного, московского направления. 15 сентября в районе села Лохвицы немецко-фашистские войска сомкнули танковые клещи вокруг сил Красной Армии.
Во вражеском кольце тогда оказались свыше 450 тысяч человек, из окружения удалось прорваться лишь 20 тысячам солдат и офицеров. Ряд опубликованных сейчас документов рассказывают о драматических моментах Киевской стратегической оборонительной операции, о тяжелейших условиях, с которыми столкнулись бойцы и командиры советских войск (37-й, 26-й, 5-й, 21-й армий), о множестве попыток прорыва красноармейцев к своим.
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Прорываясь из окружения, в боевых порядках наравне с бойцами сражались командиры всех рангов. Об этом также свидетельствуют опубликованные сейчас документы. Так, в докладе заместителя начальника штаба Юго-Западного фронта генерал-майора Ивана Баграмяна от 26 сентября 1941 года о выходе из окружения войск фронта за период с 17 по 25 сентября описаны условия, в которых вынуждены были действовать окруженные подразделения Красной Армии.
"Отсутствие танков и артиллерии и переправочных средств в этой обстановке привело к тому, что ни одному из отрядов не удалось силой оружия захватить переправы и выйти из окружения. Из окружения ушли лишь те, кто незаметно для противника нашел глухое место переправы… Часть людей прошла через мосты, удерживаемые немцами, но уже переодетыми в гражданскую одежду под видом местных жителей", - писал Баграмян.
О крайне тяжелом положении окруженных свидетельствуют цифры статистики из доклада начальника штаба Юго-Западного фронта генерал-майора Александра Покровского от 2 октября 1941 года. Так, на попавших в окружение более чем 450 тысяч приходилось всего 64 танка. В докладе приводится количество стрелкового оружия, артиллерии, автомобилей, тракторов, радиостанций, имевшихся в распоряжении у окруженных войск.
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Последние часы перед "генеральским боем"

Среди обнародованных сейчас документов представлено свидетельство о последних часах жизни командующего Юго-Западным фронтом, Героя Советского Союза генерал-полковника Михаила Кирпоноса, а также бывшего руководителя советской военной контрразведки, начальника Особого отдела НКВД Юго-Западного фронта комиссара государственной безопасности 3-го ранга Анатолия Михеева.
Двадцатого сентября 1941 года в бою недалеко от села Лохвицы при попытке прорваться из кольца почти в полном составе погибло управление Юго-Западного фронта, в том числе Кирпонос. "Один раненый капитан, пришедший к нам, сообщил, что он видел в районе Буданка товарищей Кирпоноса, Бурмистенко и других больших командиров", – говорилось в докладе офицера для особых поручений полковника Василия Сергеева от 10 октября 1941 года.
На следующий день "в 13 часов нам позвонили из Рашевка в Гадяч, что К., Б. и М. (т. е. условно Кирпонос, Бурмистенко и Михеев) находятся около Рашевка и просили выслать машину", писал Сергеев. Однако выручить командующего фронтом не удалось. "Когда подъехали к Рашевка, немцы вошли в село… Нам с боем удалось вывести оттуда до 50 человек командного состава, в том числе начальника ВВС 5-й армии полковника Скребко", - отмечалось в докладе.
К настоящему времени известны подробности того самого "генеральского" боя Великой Отечественной войны. Утром 20 сентября 1941 года колонна штаба Юго-Западного фронта под командованием Кирпоноса достигла деревни Дрюковщина в Лохвицком районе Полтавской области. Двигаться днем было опасно, поскольку дороги уже блокировала немецкая армия.
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Кирпонос отдал приказ дожидаться темноты и окопаться в овраге неподалеку от деревни, в роще. Но к этому времени колонну уже заметили, и к полудню по ней ударили немецкие танки.
Военный совет фронта принял решение контратаковать всеми силами, которые остались в распоряжении, а это были 800 человек, в основном командиры. Противопоставить танкам, минометам и многочисленной немецкой пехоте штабным офицерам было нечего, кроме личного мужества. И тогда генералы и полковники пошли в штыковую атаку. Кирпонос был ранен в ногу, но продолжал руководить действиями подчиненных до тех пор, пока вечером не получил смертельные ранения от разорвавшейся рядом с ним мины.
В том бою кроме Кирпоноса погибли начальник штаба фронта, бывший советский военный атташе в Германии генерал-майор Тупиков и председатель Верховного совета УССР Михаил Бурмистенко. Это был единственный за всю Вторую мировую войну случай массовой гибели в бою высших офицеров, причем Кирпонос стал самым высокопоставленным советским офицером, который во время Великой Отечественной войны погиб в прямом боестолкновении с противником.
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После того, как не стало Кирпоноса и Тупикова, командование, несмотря на тяжелое ранение осколком мины в голову, принял на себя Анатолий Михеев. 21 сентября 1941 года на подступах к селу Жданы группа Михеева вновь оказалась окружена немецкими танками и пехотой. Михеев погиб, отстреливаясь до последнего патрона.
Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года стала первой оборонительной операцией Красной Армии и одной из самых драматических и героических битв в истории Великой Отечественной войны. Путем неимоверного самопожертвования советским войскам и простым жителям Киева удалось на два месяца задержать противника, обладавшего более чем двукратным численным превосходством. Здесь вермахт потерял более 100 тысяч солдат и офицеров, 17 его дивизий оказались скованными активными действиями Красной Армии. Благодаря этому удалось отвлечь значительные силы гитлеровцев с московского направления, что дало время на подготовку к обороне советской столицы. Даже в среде немецкого командования высказывалось мнение, что тактический успех вермахта под Киевом стал причиной дальнейшей стратегической неудачи под Москвой в декабре 1941 года.
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