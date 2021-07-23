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История выступления российских/советских спортсменов на летних Олимпиадах

История выступления российских/советских спортсменов на летних Олимпиадах - РИА Новости, 23.07.2021

История выступления российских/советских спортсменов на летних Олимпиадах

Летние Олимпийские игры – крупнейшие международные соревнования по летним и всесезонным видам спорта, проводящиеся один раз в четыре года под эгидой... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T02:35

2021-07-23T02:35

2021-07-23T02:35

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Летние Олимпийские игры – крупнейшие международные соревнования по летним и всесезонным видам спорта, проводящиеся один раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Возрождение олимпийского движения в современности связано с именем барона Пьера де Кубертена. Первые современные летние Олимпийские игры прошли в 1896 году в Афинах (Греция). Спортсмены России участвовали в Олимпийских играх в 1908 и 1912 годах, СССР – с 1952 по 1980 годы и в 1988 году. В ХХV Олимпийских играх (Барселона, Испания, 1992 год) принимали участие спортсмены объединенной команды СНГ. Начиная с XXVI Олимпийских игр (Атланта, США, 1996 год), в состязаниях принимают участие спортсмены Российской Федерации.Команда России впервые приняла участие в IV Олимпийских играх в Лондоне (Великобритания) в 1908 году. В ее состав входило 5 человек: фигурист Николай Панин-Коломенкин и четверо борцов: Александр Петров, Николай Орлов, Евгений Замотин и Григорий Демин. Первую и последнюю в истории довоенных Олимпийских игр золотую медаль завоевал российский фигурист Николай Панин-Коломенкин, две серебряные – борцы классического стиля легковес Николай Орлов (до 66,6 кг) и тяжеловес Александр Петров (свыше 93 кг).На V Олимпийских играх в Стокгольме (Швеция) в 1912 году сборная России состояла из 178 человек, но выступила слабо. Было завоевано 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Серебро завоевал борец Мартин Клейн. Стрелки получили две медали. Серебряным призером стала команда по стрельбе из дуэльного пистолета. Третье место в стрельбе по подбрасываемым голубям занял Гарри Блау из Риги. Бронзовую медаль завоевали также российские яхтсмены.Сборная СССР впервые приняла участие в ХV летних Олимпийских играх в Хельсинки (Финляндия) в 1952 году. В команду вошли 295 спортсменов из 10 союзных республик. Советские спортсмены выступили по всей программе, кроме хоккея на траве. Первая в истории советского спорта золотая олимпийская медаль была вручена 20 июля 1952 года метательнице диска Нине Ромашковой (Пономаревой). Сборная СССР заняла второе место в неофициальном командном зачете, завоевав 71 медаль (22 золотых, 30 серебряных, 19 бронзовых).На ХVI летних Олимпийских играх в Мельбурне (Австралия) в 1956 году советские спортсмены выиграли общекомандный зачет, завоевав 98 медалей (37 золотых, 29 серебряных, 32 бронзовые).В команду СССР входили 283 спортсмена. Советские спортсмены участвовали во всех олимпийских соревнованиях, кроме хоккея на траве. Рекордсменкой Игр стала гимнастка Лариса Латынина, выигравшая четыре золотые медали. На двух последующих Играх эта уникальная спортсменка выиграла еще пять золотых наград. Героем игр стал советский атлет Владимир Куц, одержавший победы на дистанциях 5 и 10 тысяч метров. Впервые олимпийское золото выиграла сборная СССР по футболу. В воротах команды стоял выдающийся вратарь Лев Яшин. На ХVII Олимпийских играх в Риме (Италия) в 1960 году сборная СССР вновь одержала победу в неофициальном командном зачете, завоевав 103 медали: 43 золотых, 29 серебряных и 31 бронзовых. В команду СССР вошли 283 спортсмена. Представители сборной Советского Союза участвовали во всех видах олимпийской программы, кроме футбола (команда СССР выбыла в отборочных матчах) и хоккея на траве. В состав команды входили такие выдающиеся спортсмены, как Лариса Латынина и Борис Шахлин (спортивная гимнастика), Виктор Капитонов (велоспорт), Петр Болотников (легкая атлетика), Аркадий Воробьев и Юрий Власов (тяжелая атлетика). Советские спортсменки выиграли 15 из 16 возможных медалей в спортивной гимнастике (уступив только в упражнениях на бревне Еве Босаковой из Чехословакии). Одним из героев Олимпиады стал советский тяжелоатлет Юрий Власов. Самый сильный человек планеты нарушил "американское господство" в тяжелом весе, установив небывалые мировые рекорды в толчке и по сумме троеборья (537,5 кг).На ХVIII Олимпийских играх в Токио (Япония) в 1964 году сборная СССР завоевала наибольшее число медалей - 96, но уступила сборной США по количеству золотых наград (30 – у CCCР и 36 – у американской сборной). Советские спортсмены также стали обладателями 31 серебряной и 35 бронзовых наград. Команду СССР, выступившую на играх, составили 319 спортсменов. Впервые в истории сборной было завоевано золото в плавании. Первую золотую медаль принесла Галина Прозуменщикова на дистанции 200 метров брассом с новым олимпийским рекордом. Лучшим боксером турнира признали советского спортсмена Валерия Попенченко – он был удостоен специального приза для боксеров-любителей кубка Вэла Баркера. Пятикратной олимпийской чемпионкой стала гимнастка Полина Астахова. Два золота выиграла выдающаяся легкоатлетка Тамара Пресс. Вячеслав Иванов в академической гребле стал трехкратным олимпийским чемпионом (он выигрывал золотые медали в 1956 и 1960 годах). Мужская сборная СССР по волейболу стала первым в истории олимпийским чемпионом. Доказал свое звание лучшего спортсмена мира Валерий Брумель, победитель в прыжках в высоту.На ХIX Олимпийских играх в Мехико (Мексика) в 1968 году сборная СССР заняла второе место в неофициальном командном зачете, выиграв 91 медаль (29 золотых, 32 серебряных, 30 бронзовых). В сборной отличились Виктор Санеев (тройной прыжок), Михаил Воронин (гимнастика), Борис Лагутин (бокс), Леонид Жаботинский (тяжелая атлетика), Елена Белова (фехтование) и др.На ХХ Олимпийских играх в Мюнхене (ФРГ) в 1972 году сборная Советского Союза выступила успешнее других команд, завоевав 50 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые медали. Советская делегация состояла из 373 человек.В советской команде отличились Ольга Корбут и Людмила Турищева (гимнастика), Валерий Борзов (легкая атлетика), Василий Алексеев (тяжелая атлетика), Людмила Брагина и Фаина Мельник (легкая атлетика), Александр Медведь (вольная борьба).Сенсацией на Играх стало поражение в баскетболе американской команды – за 3 секунды до конца матча Александр Белов забросил в корзину соперников решающий мяч, принесший победу сборной СССР. На ХХI Олимпийских играх в Монреале (Канада) в 1976 году сборная СССР подтвердила свое звание олимпийского лидера, завоевав 125 медалей (49 золотых, 41 серебряную, 35 бронзовых). Советский гимнаст Николай Андрианов принес в копилку сборной четыре золотые медали. Две золотые медали завоевал фехтовальщик Виктор Кровопусков. Отличились Виктор Санеев, Юрий Седых, Татьяна Казанкина (легкая атлетика), Давид Ригерт (тяжелая атлетика), Марина Кошевая (плавание). Советским атлетам не было равных в борьбе, волейболу, гандболу, гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, тяжелой атлетике, фехтованию. На Играх XXI Олимпиады впервые был представлен женский баскетбол; первыми в истории олимпийскими чемпионками стали советские баскетболистки.На ХХII Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) сборная страны-хозяйки игр одержала убедительную победу в неофициальном командном зачете – 195 медалей: 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград. Гимнаст Александр Дитятин принес в копилку сборной три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали. Впервые в истории советского спорта трехкратным чемпионом в плавании стал Владимир Сальников. Повторил золотой дубль Монреаля фехтовальщик Виктор Кровопусков, как и на прошлых Играх не было равных метателю молота Юрию Седых. Благодаря Александру Старостину, победителю в современном пятиборье, сборная страны выиграла и командное первенство.Игры ХХII Олимпиады бойкотировались США, Японией, ФРГ и еще несколькими десятками стран, протестующих против ввода советских войск в Афганистан. XXIII Олимпийские игры прошли в Лос-Анджелесе (США) в 1984 году. Сборная команда СССР не приняла участие в соревнованиях. Игры бойкотировались большинством социалистических стран. Убедительную победу одержала сборная команда Советского Союза на ХХIV Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея) в 1988 году – 132 награды: 55 золотых, 31 серебряная и 46 бронзовых медалей, оставив позади команды ГДР и США. Советские гимнасты подтвердили звание сильнейших на планете – 11 золотых медалей из 14 достались советским атлетам. После 32-летнего перерыва золотые медали в футболе достались сборной СССР, победившей сборную Бразилии со счетом 2:1. Голы в ворота соперников забили Игорь Добровольский и Юрий Савичев. Советские баскетболисты после 16-летнего перерыва вновь поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Спортивное долголетие продемонстрировал Владимир Сальников, вновь, как и восемь лет назад, одержавший победу в плавании. На ХХV Олимпийских играх в Барселоне (Испания) 1992 года атлеты бывших союзных республик СССР выступили в составе Объединенной команды (кроме Эстонии, Латвии и Литвы, выступавших самостоятельными командами). Объединенная команда завоевала 112 медалей (45 золотых, 38 серебряных, 29 бронзовых). Весь пьедестал по спортивной гимнастике заняли члены Объединенной команды Виталий Щербо, Геннадий Мисютин и Владимир Беленький. Впервые за всю историю спортивной гимнастики на одних Играх шесть золотых наград получил Виталий Щербо из Белоруссии. Небывалого успеха добились пловцы – Евгений Садовый завоевал три золотые медали, а Александр Попов – две. На церемониях награждения представителей Объединенной команды в командных видах спорта поднимался Олимпийский флаг, в честь побед звучал Олимпийский гимн. В личных соревнованиях поднимался государственный флаг страны спортсмена, в честь побед звучал гимн его государства. ХХVI Олимпийские игры в Атланте (США) 1996 года проводились в знаменательную дату – 100-летие первых Олимпийских игр современности. Впервые с 1912 года на Олимпиаде выступала сборная России, занявшая второе место в командном зачете – 26 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей, всего 63 награды. В российской команде отличились Олег Саитов (бокс), Вадим Богиев, Хаджимурад Магомедов, Бувайса Сайтиев (борьба вольная), Александр Карелин (борьба греко-римская), Зульфия Забирова (велоспорт), Алексей Немов и Светлана Хоркина (спортивная гимнастика), Светлана Мастеркова и Елена Николаева (легкая атлетика), Александр Попов и Денис Панкратов (плавание), Дмитрий Саутин (прыжки в воду), Алексей Петров и Андрей Чемеркин (тяжелая атлетика), Станислав Поздняков и Александр Бекетов (фехтование), Ольга Клочнева, Артем Хаджибеков и Борис Кокарев (стрельба пулевая). На XXVII Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) спортсмены России заняли второе место в командном зачете, завоевав 89 медалей, в том числе 32 золотые, 28 серебряных и 29 бронзовых.Самым титулованным российским спортсменом на играх стал гимнаст Алексей Немов – две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Больше всего медалей в копилку российской команды принесли борцы, спортивные гимнасты и легкоатлеты.Среди российских спортсменов также самых высоких результатов добились: Ирина Привалова – золотая медаль в беге на 400 метров с барьерами, Дмитрий Саутин – четыре медали в прыжках в воду – золотая, серебряная и две бронзовых, Евгений Кафельников – золотая медаль в одиночном разряде в теннисе, команда саблистов – золотая медаль, и мужская сборная команда по гандболу – золотая медаль.Мастера синхронного плавания Ольга Брусникина и Мария Киселева стали двукратными олимпийскими чемпионами игр в Сиднее. На XXVIII Олимпийских играх в Афинах (Греция) в 2004 году сборная команда России в неофициальном общекомандном зачете заняла третье место, уступив сборным США и Китая. На счету российских спортсменов 28 золотых, 26 серебряных и 36 бронзовых медалей. Обладателями олимпийского золота стали прыгунья с шестом Елена Исинбаева, метательница молота Ольга Кузенкова, бегун на 800 метров Юрий Борзаковский, велосипедистка Ольга Слюсарева, боксеры Александр Поветкин, Гайдарбек Гайдарбеков, Алексей Тищенко, борцы вольным стилем Хаджимурат Гацалов, Бувайса Сайтиев, борцы греко-римским стилем Алексей Мишин, Хасан Бароев, стрелки Михаил Неструев и Любовь Галкина, пятиборец Андрей Моисеев.Российские синхронистки Анастасия Ермакова и Анастасия Давыдова – стали олимпийскими чемпионками в соревнованиях дуэтов, а потом вместе с Марией Киселевой, Ольгой Брусникиной, Еленой Азаровой, Эльвирой Хасяновой, Анной Шориной, Ольгой Новокщеновой и Марией Громовой одержали победу в групповом турнире по синхронному плаванию.В соревнованиях по художественной гимнастке олимпийскими чемпионками в группе стали Наталья Лаврова, Олеся Белугина, Татьяна Курбакова, Елена Посевина, Ольга Гладских и Елена Мурзина. В личном первенстве золотую медаль завоевала Алина Кабаева, обладателем серебряной медали стала Ирина Чащина.Успешными были выступления отечественных представителей игровых видов спорта. Российские волейболистки завоевали "серебро", проиграв в напряженном поединке китаянкам. "Бронзой" довольствовались мужские российские сборные по гандболу, волейболу и водному поло.На XXIX Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 2008 году сборная России завоевала 60 медалей, из них 24 золотых, 13 серебряных, 23 бронзовых и заняла третье место в командном зачете. Для 70% российских спортсменов Олимпиада стала первой.В синхронном плавании в соревнованиях дуэтов не было равных Анастасии Давыдовой и Анастасии Ермаковой, обе спортсменки вместе с подругами по сборной завоевали золото и в командном турнире.В художественной гимнастике в личном многоборье статус России как лидера в этом виде спорта подтвердила Евгения Канаева. Золотую медаль России принесли гимнастки и в групповом многоборье.Весь пьедестал почета заняли российские теннисистки. Чемпионский титул выиграла Елена Дементьева, серебро у Динары Сафиной, бронза у Веры Звонаревой.Подтвердили статусы сильнейших в мире российские борцы и легкоатлеты. Одной из героинь Олимпиады стала Елена Исинбаева, повторившая свой успех четырехлетней давности в Афинах, победив с новым мировым рекордом. Для борца вольного стиля Бувайсара Сайтиева победа в Пекине стала третьей на Олимпийских играх.XXX летние Олимпийские игры состоялись с 27 июля по 12 августа 2012 года в Лондоне (Великобритания). Сборную России на Олимпиаде представляли 436 спортсменов. Российская олимпийская команда приняла участие в соревнованиях по 34 летним олимпийским дисциплинам и заняла пятое место в общем медальном зачете. На счету российской команды 67 олимпийских медалей, из них – 20 золотые, 19 серебряные, 28 бронзовые. В Лондоне Россия в очередной раз подтвердила свою силу в синхронном плавании, художественной гимнастике, греко-римской борьбе, отдельных дисциплинах легкой атлетики. Единственным игровым видом спорта, в котором россиянам удалось победить, стал мужской волейбол. Мужская волейбольная команда повторила это достижение, обыграв в финале действующих чемпионов мира из Бразилии.В соревнованиях по художественной гимнастике уверенную победу одержала Евгения Канаева, став первой в истории двукратной олимпийской чемпионкой, выступающей в индивидуальном многоборье. Серебряную медаль взяла другая россиянка Дарья Дмитриева. Российская команда также безупречно выступила в командном многоборье.Женская сборная по спортивной гимнастике привезла из Лондона целую россыпь олимпийских наград. Главной героиней российской команды стала Алия Мустафина. Помимо командного серебра она завоевала золото в упражнениях на брусьях и две бронзы – в финале абсолютного первенства и вольных упражнениях.Российские синхронистки выиграли два комплекта золотых медалей из двух возможных на Олимпийских играх в Лондоне, победив в соревнованиях дуэтов и групп. Наталья Ищенко и Светлана Ромашина стали олимпийскими чемпионками в дуэте. Через два дня Анастасия Давыдова, Мария Громова, Эльвира Хасянова, Дарья Коробова, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Анжелика Тиманина, а также Ищенко и Ромашина выиграли золото в командных соревнованиях.Российская сборная по прыжкам в воду, одержав одну победу, завоевала две медали на Олимпийских играх в Лондоне. Обе медали были выиграны россиянами на трехметровом трамплине. Илья Захаров победил в индивидуальных соревнованиях, а также стал серебряным призером в синхронных прыжках вместе с Евгением Кузнецовым.Представители сборной России по греко-римской борьбе завоевали пять олимпийских наград: две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.Мужская сборная России по дзюдо, ведомая итальянским специалистом Эцио Гамбой, завоевала три награды высшего достоинства, а также еще две медали турнира – серебряную и бронзовую.К XXXI летним Олимпийским играм, которые прошли с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро, российская сборная была допущена частично. Изначально Россию на Играх в Рио должны были представлять 387 спортсменов, однако в результате публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о якобы существовавшей системе подмены допинг-проб на зимней Олимпиаде в Сочи Международный олимпийский комитет (МОК) передал право допуска российских атлетов международным федерациям, которые "срезали" порядка трети всего состава. В полном составе были отстранены российские легкоатлеты, поскольку IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допингового скандала. Индивидуальное разрешение выступить в Рио-де-Жанейро получила только прыгунья в длину Дарья Клишина. В неофициальном общекомандном зачете сборная России стала четвертой, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 17 серебряных, 20 бронзовых.Самой результативной стала команда борцов, которая принесла в копилку девять наград, из них четыре – высшего достоинства. Также отличились фехтовальщики: семь медалей, имея при этом равный результат с борцами по золоту. Порадовали болельщиков теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина – в парном разряде им удалось победить соперниц в двух сетах. Сборная России по гандболу впервые в истории завоевала олимпийское золото, выиграв в финале у француженок. Ярким выступлением запомнилась команда по синхронному плаванию. Россиянки уверенно опередили соперниц из Китая и Японии и принесли в копилку сборной две награды высшей пробы.Воспитанницы Ирины Усмановой-Винер также продемонстрировали отличный результат. Гимнастки традиционно завоевали золото в групповом многоборье, а в личных соревнованиях лучше всех проявили себя Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева, которые выиграли золотую и серебряную награды соответственно. Не менее успешным было выступление россиянок в спортивной гимнастике. Алия Мустафина принесла России золото в упражнениях на брусьях, а также завоевала серебряную и бронзовую медали Олимпиады в личном и командном многоборье. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

iaaf, всемирное антидопинговое агентство (wada), легкая атлетика, справки, олимпийские игры, спорт