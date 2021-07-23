https://ria.ru/20210723/ofis-1742482953.html

В Красноярском крае появился первый дом-офис у участкового полиции

В Красноярском крае появился первый дом-офис у участкового полиции - РИА Новости, 23.07.2021

В Красноярском крае появился первый дом-офис у участкового полиции

Губернатор Красноярского края Александр Усс проинспектировал социально-значимые объекты в двух западных районах региона и принял участие в открытии первого в... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:20

2021-07-23T08:20

2021-07-23T08:20

русал

александр усс

красноярский край

ачинский район

дивногорск

общество

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КРАСНОЯРСК, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс проинспектировал социально-значимые объекты в двух западных районах региона и принял участие в открытии первого в регионе административно-жилого комплекса в селе Парная, построенного для участкового полиции, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, Усс с рабочей поездкой побывал в Шарыповском муниципальном округе и Ачинском районе.Одним из пунктов визита стало посещение губернатором совместно с начальником краевого главка МВД административно-жилого комплекса в селе Парная, построенного для местного участкового уполномоченного полиции по краевой госпрограмме "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан"."Комплекс объединяет благоустроенную квартиру, где проживает старший участковый уполномоченный Алексей Калгин и его семья, а также просторный современный офис для приема граждан. На этот год запланировано приобретение подобных комплексов двойного назначения для Дивногорска, Манского, Балахтинского и Краснотуранского районов", - говорится в сообщении.Также в Парном глава региона оценил туристско-рекреационную зону "Паруса мечты" на набережной реки, построенную за счет краевой субсидии. Здесь появились уличная сцена, амфитеатр, места для торговли, зона отдыха, арт-объект в виде корабля, туристско-информационный центр. Усс отметил ряд недоработок благоустройства и поручил главе округа Геннадию Качаеву их исправить – в частности "добавить озеленения".Губернатор побывал в спортивно-оздоровительном комплексе "Кордон" на берегу озера Большое, где действует единственный в крае сельский детский яхт-клуб "Оптимист". В нем занимаются 20 юных спортсменов от 8 до 14 лет – участники соревнований и будущий резерв спортивной команды края по парусному спорту. Здесь же, на озере Большое, находится рыбоводное хозяйство ООО "Рыбпром", которое занимается выращиванием форели, осетра, карпа и толстолобика, объемы производства рыбы достигают 150 тонн в год.Губернатор отметил, что Шарыповский муниципальных округ принадлежит к числу опорных территорий с хорошими перспективами развития. Здесь есть крупные хозяйства, осваиваются новые ниши – например, овцеводство, производство рапса. "Одним из знаковых направлений является рыбоводство, и мы совместными усилиями будем стремиться повысить производство рыбы как минимум в три раза. Кроме того, озеро Большое – одна из туристических жемчужин края, и в ближайшие пару месяцев мы должны сформировать программу его комплексного обустройства и организации здесь цивилизованного отдыха, рассчитанную максимум на два года", - цитирует губернатора пресс-служба.В Ачинском районе Усс осмотрел школу в поселке Горный, где 1 сентября в рамках нацпроекта "Образование" откроется образовательный центр "Точка роста 2021". Здесь будут применяться современные информационные технологии, учебное оборудование и другие ресурсы, которые позволят обеспечить в сельской школе доступное и качественное образование.В поселке Малиновка главе края продемонстрировали детский сад, который был недавно отремонтирован за счёт соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Ачинским районом и АО "РУСАЛ Ачинск". Это единственный детсад в поселке, рассчитанный на 165 детей.

https://ria.ru/20210721/shkola-1742145734.html

https://ria.ru/20210719/biven-1741790493.html

красноярский край

ачинский район

дивногорск

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русал, александр усс, красноярский край, ачинский район, дивногорск, общество