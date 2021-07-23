10:25 23.07.2021 (обновлено: 11:32 23.07.2021)
Лавров заявил о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России
Глава МИД Лавров: западные страны пытаются сформировать пояс нестабильности вокруг России
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции "Народный ультиматум" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Запад хочет расшатать ситуацию вокруг России, в том числе с помощью фейков, считает глава МИД Сергей Лавров.
"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией", — заявил он на вебинаре "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной думы" на площадке "ЕР".
Россию и территории вокруг нее стараются осваивать военным и экономическим образом, добавил дипломат.
"(Они хотят. — Прим. ред.) окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", — описывает ситуацию он.
Лавров подчеркнул, что эта линия Запада ярко проявилась на Украине, а в последние месяцы методики цветных революций попробовали обкатать и в Белоруссии. Также, по его словам, США и страны ЕС развернули геополитическую борьбу за Молдавию, не гнушаясь открытой пропагандой во время предвыборной кампании.
"Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье", — заключил глава МИД.
Лавров входит в общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" наряду с министром обороны Сергеем Шойгу, врачом Денисом Проценко, сопредседателем ОНФ Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой.
В федеральном перечне представлены 395 кандидатов, а по одномандатным избирательным округам — 219. Все фамилии утвердили на съезде, который прошел 19 июня в Москве.