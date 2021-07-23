Число жертв наводнения в Китае выросло до 51 человека

Правительство китайской провинции Хэнань: число жертв наводнения в регионе выросло до 51 человека
Таких дождей не помнят даже старожилы Чжэнчжоу. На метеостанциях зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.
Таких дождей не помнят даже старожилы Чжэнчжоу. На метеостанциях зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.
Непогода привела к трагическим последствиям. Разрушена плотина, находящаяся рядом с городом.
Непогода привела к трагическим последствиям. Разрушена плотина, находящаяся рядом с городом.
Вода залила туннель одной из линий метро. В остановившийся между станциями поезд полилась вода. "Нам оставалось просто стоять и ждать", — рассказывали очевидцы.
Вода залила туннель одной из линий метро. В остановившийся между станциями поезд полилась вода. "Нам оставалось просто стоять и ждать", — рассказывали очевидцы.
По словам одного из пассажиров, застрявших в метро, поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.
По словам одного из пассажиров, застрявших в метро, поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.
Спасательная операция завершилась только к ночи. Были эвакуированы более 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.
Спасательная операция завершилась только к ночи. Были эвакуированы более 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.
Кроме метро, затопило детский сад, 150 детей и воспитателей оказались заперты в здании. К счастью, никто из них не пострадал.
Кроме метро, затопило детский сад, 150 детей и воспитателей оказались заперты в здании. К счастью, никто из них не пострадал.
Еще в одном районе города 34 школьника и пять преподавателей попали в ловушку в затопленном автобусе и несколько часов простояли в воде.
Еще в одном районе города 34 школьника и пять преподавателей попали в ловушку в затопленном автобусе и несколько часов простояли в воде.
По последним данным, жертвами наводнения в Чжэнчжоу стали как минимум 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.
По последним данным, жертвами наводнения в Чжэнчжоу стали как минимум 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.
В спасательных работах и помощи пострадавшим задействованы более 20 тысяч человек.
В спасательных работах и помощи пострадавшим задействованы более 20 тысяч человек.
Таких дождей не помнят даже старожилы Чжэнчжоу. На метеостанциях зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.
Непогода привела к трагическим последствиям. Разрушена плотина, находящаяся рядом с городом.
Вода залила туннель одной из линий метро. В остановившийся между станциями поезд полилась вода. "Нам оставалось просто стоять и ждать", — рассказывали очевидцы.
По словам одного из пассажиров, застрявших в метро, поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.
Спасательная операция завершилась только к ночи. Были эвакуированы более 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.
Кроме метро, затопило детский сад, 150 детей и воспитателей оказались заперты в здании. К счастью, никто из них не пострадал.
Еще в одном районе города 34 школьника и пять преподавателей попали в ловушку в затопленном автобусе и несколько часов простояли в воде.
По последним данным, жертвами наводнения в Чжэнчжоу стали как минимум 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.
В спасательных работах и помощи пострадавшим задействованы более 20 тысяч человек.