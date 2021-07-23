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Число жертв наводнения в Китае выросло до 51 человека

Число жертв наводнения в Китае выросло до 51 человека - РИА Новости, 23.07.2021

Число жертв наводнения в Китае выросло до 51 человека

Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 51 человека, говорится в распространенном сообщении местного... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:43

2021-07-23T11:43

2021-07-23T12:08

наводнение

хэнань

чжэнчжоу

китай

в мире

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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 51 человека, говорится в распространенном сообщении местного правительства.Ранее сообщалось о 33 погибших и восьми пропавших без вести.По данным на 12.00 пятницы, из-за стихийного бедствия погиб 51 человек, прямой экономический ущерб оценивается в 65 миллиардов юаней.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков, что привело к переполнению водохранилищ.

хэнань

чжэнчжоу

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение, хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире