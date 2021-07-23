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Число жертв наводнения в Китае выросло до 51 человека
Число жертв наводнения в Китае выросло до 51 человека - РИА Новости, 23.07.2021
Число жертв наводнения в Китае выросло до 51 человека
Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 51 человека, говорится в распространенном сообщении местного... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:43
2021-07-23T12:08
наводнение
хэнань
чжэнчжоу
китай
в мире
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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 51 человека, говорится в распространенном сообщении местного правительства.Ранее сообщалось о 33 погибших и восьми пропавших без вести.По данным на 12.00 пятницы, из-за стихийного бедствия погиб 51 человек, прямой экономический ущерб оценивается в 65 миллиардов юаней.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков, что привело к переполнению водохранилищ.
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наводнение, хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире
11:43 23.07.2021 (обновлено: 12:08 23.07.2021)
 
Число жертв наводнения в Китае выросло до 51 человека

Правительство китайской провинции Хэнань: число жертв наводнения в регионе выросло до 51 человека

© REUTERS / StringerНаводнение в Чжэнчжоу, Китай
Наводнение в Чжэнчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© REUTERS / Stringer
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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 51 человека, говорится в распространенном сообщении местного правительства.
Ранее сообщалось о 33 погибших и восьми пропавших без вести.
По данным на 12.00 пятницы, из-за стихийного бедствия погиб 51 человек, прямой экономический ущерб оценивается в 65 миллиардов юаней.
Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков, что привело к переполнению водохранилищ.
Разрушенная плотина и затопленное метро: наводнение в Китае
© AFP 2021 / STR

Таких дождей не помнят даже старожилы Чжэнчжоу. На метеостанциях зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
1 из 10

Таких дождей не помнят даже старожилы Чжэнчжоу. На метеостанциях зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / STR

Непогода привела к трагическим последствиям. Разрушена плотина, находящаяся рядом с городом.

Последствия наводнения в Чжэнчжоу, Китай
2 из 10

Непогода привела к трагическим последствиям. Разрушена плотина, находящаяся рядом с городом.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-

Вода залила туннель одной из линий метро. В остановившийся между станциями поезд полилась вода. "Нам оставалось просто стоять и ждать", — рассказывали очевидцы.

Люди в затопленном вагоне метро в Чжэнчжоу, Китай
3 из 10

Вода залила туннель одной из линий метро. В остановившийся между станциями поезд полилась вода. "Нам оставалось просто стоять и ждать", — рассказывали очевидцы.

© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-
© AFP 2021 / STR

По словам одного из пассажиров, застрявших в метро, поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
4 из 10

По словам одного из пассажиров, застрявших в метро, поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.

© AFP 2021 / STR
© REUTERS / Stringer

Спасательная операция завершилась только к ночи. Были эвакуированы более 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
5 из 10

Спасательная операция завершилась только к ночи. Были эвакуированы более 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / STR

Кроме метро, затопило детский сад, 150 детей и воспитателей оказались заперты в здании. К счастью, никто из них не пострадал.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
6 из 10

Кроме метро, затопило детский сад, 150 детей и воспитателей оказались заперты в здании. К счастью, никто из них не пострадал.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-

Еще в одном районе города 34 школьника и пять преподавателей попали в ловушку в затопленном автобусе и несколько часов простояли в воде.

Затопленный вагон метро в Чжэнчжоу, Китай
7 из 10

Еще в одном районе города 34 школьника и пять преподавателей попали в ловушку в затопленном автобусе и несколько часов простояли в воде.

© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-
© AFP 2021 / STR

По последним данным, жертвами наводнения в Чжэнчжоу стали как минимум 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

Последствия наводнения в Чжэнчжоу, Китай
8 из 10

По последним данным, жертвами наводнения в Чжэнчжоу стали как минимум 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / STR

Из опасных районов эвакуировали более 160 тысяч человек.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
9 из 10

Из опасных районов эвакуировали более 160 тысяч человек.

© AFP 2021 / STR
© REUTERS / China Daily

В спасательных работах и помощи пострадавшим задействованы более 20 тысяч человек.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
10 из 10

В спасательных работах и помощи пострадавшим задействованы более 20 тысяч человек.

© REUTERS / China Daily
1 из 10

Таких дождей не помнят даже старожилы Чжэнчжоу. На метеостанциях зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

© AFP 2021 / STR
2 из 10

Непогода привела к трагическим последствиям. Разрушена плотина, находящаяся рядом с городом.

© AFP 2021 / STR
3 из 10

Вода залила туннель одной из линий метро. В остановившийся между станциями поезд полилась вода. "Нам оставалось просто стоять и ждать", — рассказывали очевидцы.

© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-
4 из 10

По словам одного из пассажиров, застрявших в метро, поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.

© AFP 2021 / STR
5 из 10

Спасательная операция завершилась только к ночи. Были эвакуированы более 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.

© REUTERS / Stringer
6 из 10

Кроме метро, затопило детский сад, 150 детей и воспитателей оказались заперты в здании. К счастью, никто из них не пострадал.

© AFP 2021 / STR
7 из 10

Еще в одном районе города 34 школьника и пять преподавателей попали в ловушку в затопленном автобусе и несколько часов простояли в воде.

© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-
8 из 10

По последним данным, жертвами наводнения в Чжэнчжоу стали как минимум 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

© AFP 2021 / STR
9 из 10

Из опасных районов эвакуировали более 160 тысяч человек.

© AFP 2021 / STR
10 из 10

В спасательных работах и помощи пострадавшим задействованы более 20 тысяч человек.

© REUTERS / China Daily
 
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