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Разрушенная плотина и затопленное метро: наводнение в Китае
Разрушенная плотина и затопленное метро: наводнение в Китае - РИА Новости, 21.07.2021
Разрушенная плотина и затопленное метро: наводнение в Китае
На провинцию Хэнань в центральной части Китая обрушились сильнейшие проливные дожди. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу, там затопило метро и детский сад... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:20
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погода
наводнение
китай
фото
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На провинцию Хэнань в центральной части Китая обрушились сильнейшие проливные дожди. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу, там затопило метро и детский сад. Есть погибшие и пропавшие без вести. Последствия наводнения — в фотоленте Ria.ru.
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погода, наводнение, китай, фото, фото
17:20 21.07.2021 (обновлено: 17:23 21.07.2021)
 

Разрушенная плотина и затопленное метро: наводнение в Китае

Читать ria.ru в
На провинцию Хэнань в центральной части Китая обрушились сильнейшие проливные дожди. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу, там затопило метро и детский сад. Есть погибшие и пропавшие без вести. Последствия наводнения — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / STR

Таких дождей не помнят даже старожилы Чжэнчжоу. На метеостанциях зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
1 из 10

Таких дождей не помнят даже старожилы Чжэнчжоу. На метеостанциях зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / STR

Непогода привела к трагическим последствиям. Разрушена плотина, находящаяся рядом с городом.

Последствия наводнения в Чжэнчжоу, Китай
2 из 10

Непогода привела к трагическим последствиям. Разрушена плотина, находящаяся рядом с городом.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-

Вода залила туннель одной из линий метро. В остановившийся между станциями поезд полилась вода. "Нам оставалось просто стоять и ждать", — рассказывали очевидцы.

Люди в затопленном вагоне метро в Чжэнчжоу, Китай
3 из 10

Вода залила туннель одной из линий метро. В остановившийся между станциями поезд полилась вода. "Нам оставалось просто стоять и ждать", — рассказывали очевидцы.

© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-
© AFP 2021 / STR

По словам одного из пассажиров, застрявших в метро, поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
4 из 10

По словам одного из пассажиров, застрявших в метро, поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.

© AFP 2021 / STR
© REUTERS / Stringer

Спасательная операция завершилась только к ночи. Были эвакуированы более 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
5 из 10

Спасательная операция завершилась только к ночи. Были эвакуированы более 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / STR

Кроме метро, затопило детский сад, 150 детей и воспитателей оказались заперты в здании. К счастью, никто из них не пострадал.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
6 из 10

Кроме метро, затопило детский сад, 150 детей и воспитателей оказались заперты в здании. К счастью, никто из них не пострадал.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-

Еще в одном районе города 34 школьника и пять преподавателей попали в ловушку в затопленном автобусе и несколько часов простояли в воде.

Затопленный вагон метро в Чжэнчжоу, Китай
7 из 10

Еще в одном районе города 34 школьника и пять преподавателей попали в ловушку в затопленном автобусе и несколько часов простояли в воде.

© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-
© AFP 2021 / STR

По последним данным, жертвами наводнения в Чжэнчжоу стали как минимум 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

Последствия наводнения в Чжэнчжоу, Китай
8 из 10

По последним данным, жертвами наводнения в Чжэнчжоу стали как минимум 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / STR

Из опасных районов эвакуировали более 160 тысяч человек.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
9 из 10

Из опасных районов эвакуировали более 160 тысяч человек.

© AFP 2021 / STR
© REUTERS / China Daily

В спасательных работах и помощи пострадавшим задействованы более 20 тысяч человек.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
10 из 10

В спасательных работах и помощи пострадавшим задействованы более 20 тысяч человек.

© REUTERS / China Daily
 
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