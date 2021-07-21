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Разрушенная плотина и затопленное метро: наводнение в Китае

Разрушенная плотина и затопленное метро: наводнение в Китае - РИА Новости, 21.07.2021

Разрушенная плотина и затопленное метро: наводнение в Китае

На провинцию Хэнань в центральной части Китая обрушились сильнейшие проливные дожди. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу, там затопило метро и детский сад... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:20

2021-07-21T17:20

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погода

наводнение

китай

фото

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На провинцию Хэнань в центральной части Китая обрушились сильнейшие проливные дожди. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу, там затопило метро и детский сад. Есть погибшие и пропавшие без вести. Последствия наводнения — в фотоленте Ria.ru.

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, наводнение, китай, фото, фото