https://ria.ru/20210723/morgenshtern-1742603475.html
Белгородский батюшка объяснил угрозу "размазать" Моргенштерна взломом
Белгородский батюшка объяснил угрозу "размазать" Моргенштерна взломом - РИА Новости, 23.07.2021
Белгородский батюшка объяснил угрозу "размазать" Моргенштерна взломом
Настоятель храма в Белгородской области Максим Пастухов заявил, что угрозу "размазать по полу" рэпера Моргенштерна оставили на его странице "ВКонтакте"... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:28
2021-07-23T18:28
2021-07-23T18:28
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Настоятель храма в Белгородской области Максим Пастухов заявил, что угрозу "размазать по полу" рэпера Моргенштерна оставили на его странице "ВКонтакте" взломавшие ее злоумышленники, в епархии считают эту версию правдоподобной, поскольку Пастухов "очень аккуратный и дисциплинированный" для подобных заявлений.Ранее СМИ сообщили о том, что рэпер Моргенштерн заявил о своей готовности сразиться с российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко за 20 миллионов долларов.После этого в соцсетях появился скриншот со страницы священника Пастухова, где он якобы выражает удивление по поводу заявления Моргенштерна, обещает его "размазать по полу" и просит восстановить храм. Сейчас этой записи на странице священника нет, но есть публикация о том, что он ничего подобного не заявлял. "Страницу взломали! Шутку с Моргенштерном оценил! Несколько дней не заходил в ВК, спасибо друзьям, позвонили. Кому это нужно?!" - написал Пастухов.Представитель Белгородской и Старооскольской епархии рассказал РИА Новости, что Пастухов является настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы села Ивановка. "Храм в хорошем состоянии. Вопрос его восстановления не стоит. Никаких срочных вложений, реставрации не требуется", - ответил собеседник агентства на вопрос РИА Новости о том, действительно ли остро стоит вопрос восстановления храма.По мнению представителя епархии, священник не способен написать подобные слова, поскольку "очень аккуратный и дисциплинированный". Он уверен, что Пастухова взломали и, возможно, причиной стало то, что он известный в округе спортсмен."Он занимается силовыми видами спорта, открыл в селе спортзал для местных детей, занимается с ними спортом. Про него писали в газетах, снимали видеосюжеты", - пояснил собеседник.
https://ria.ru/20210607/vaenga-1735995708.html
https://ria.ru/20210429/morgenshtern-1730577717.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, русская православная церковь, белгородская область, общество
Белгородский батюшка объяснил угрозу "размазать" Моргенштерна взломом
Священник Максим Пастухов: угрозу "размазать" Моргенштерна оставили взломщики страницы
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Настоятель храма в Белгородской области Максим Пастухов заявил, что угрозу "размазать по полу" рэпера Моргенштерна оставили на его странице "ВКонтакте" взломавшие ее злоумышленники, в епархии считают эту версию правдоподобной, поскольку Пастухов "очень аккуратный и дисциплинированный" для подобных заявлений.
Ранее СМИ сообщили о том, что рэпер Моргенштерн
заявил о своей готовности сразиться с российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко
за 20 миллионов долларов.
После этого в соцсетях появился скриншот со страницы священника Пастухова, где он якобы выражает удивление по поводу заявления Моргенштерна, обещает его "размазать по полу" и просит восстановить храм. Сейчас этой записи на странице священника нет, но есть публикация о том, что он ничего подобного не заявлял. "Страницу взломали! Шутку с Моргенштерном оценил! Несколько дней не заходил в ВК, спасибо друзьям, позвонили. Кому это нужно?!" - написал Пастухов.
Представитель Белгородской и Старооскольской епархии рассказал РИА Новости, что Пастухов является настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы села Ивановка. "Храм в хорошем состоянии. Вопрос его восстановления не стоит. Никаких срочных вложений, реставрации не требуется", - ответил собеседник агентства на вопрос РИА Новости о том, действительно ли остро стоит вопрос восстановления храма.
По мнению представителя епархии, священник не способен написать подобные слова, поскольку "очень аккуратный и дисциплинированный". Он уверен, что Пастухова взломали и, возможно, причиной стало то, что он известный в округе спортсмен.
"Он занимается силовыми видами спорта, открыл в селе спортзал для местных детей, занимается с ними спортом. Про него писали в газетах, снимали видеосюжеты", - пояснил собеседник.