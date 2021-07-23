https://ria.ru/20210723/morgenshtern-1742603475.html

Белгородский батюшка объяснил угрозу "размазать" Моргенштерна взломом

Белгородский батюшка объяснил угрозу "размазать" Моргенштерна взломом - РИА Новости, 23.07.2021

Белгородский батюшка объяснил угрозу "размазать" Моргенштерна взломом

Настоятель храма в Белгородской области Максим Пастухов заявил, что угрозу "размазать по полу" рэпера Моргенштерна оставили на его странице "ВКонтакте"... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:28

2021-07-23T18:28

2021-07-23T18:28

моргенштерн (алишер моргенштерн)

россия

русская православная церковь

белгородская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Настоятель храма в Белгородской области Максим Пастухов заявил, что угрозу "размазать по полу" рэпера Моргенштерна оставили на его странице "ВКонтакте" взломавшие ее злоумышленники, в епархии считают эту версию правдоподобной, поскольку Пастухов "очень аккуратный и дисциплинированный" для подобных заявлений.Ранее СМИ сообщили о том, что рэпер Моргенштерн заявил о своей готовности сразиться с российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко за 20 миллионов долларов.После этого в соцсетях появился скриншот со страницы священника Пастухова, где он якобы выражает удивление по поводу заявления Моргенштерна, обещает его "размазать по полу" и просит восстановить храм. Сейчас этой записи на странице священника нет, но есть публикация о том, что он ничего подобного не заявлял. "Страницу взломали! Шутку с Моргенштерном оценил! Несколько дней не заходил в ВК, спасибо друзьям, позвонили. Кому это нужно?!" - написал Пастухов.Представитель Белгородской и Старооскольской епархии рассказал РИА Новости, что Пастухов является настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы села Ивановка. "Храм в хорошем состоянии. Вопрос его восстановления не стоит. Никаких срочных вложений, реставрации не требуется", - ответил собеседник агентства на вопрос РИА Новости о том, действительно ли остро стоит вопрос восстановления храма.По мнению представителя епархии, священник не способен написать подобные слова, поскольку "очень аккуратный и дисциплинированный". Он уверен, что Пастухова взломали и, возможно, причиной стало то, что он известный в округе спортсмен."Он занимается силовыми видами спорта, открыл в селе спортзал для местных детей, занимается с ними спортом. Про него писали в газетах, снимали видеосюжеты", - пояснил собеседник.

https://ria.ru/20210607/vaenga-1735995708.html

https://ria.ru/20210429/morgenshtern-1730577717.html

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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, русская православная церковь, белгородская область, общество