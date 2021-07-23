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В Турции призвали вернуться к строгим антикоронавирусным ограничениям
В Турции призвали вернуться к строгим антикоронавирусным ограничениям - РИА Новости, 23.07.2021
В Турции призвали вернуться к строгим антикоронавирусным ограничениям
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в пятницу 11 094, это максимальный показатель с 19 мая, глава минздрава страны Фахреттин... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T21:45
2021-07-23T21:45
2021-07-23T23:42
туризм
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
турция
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АНКАРА, 23 июл - РИА Новости. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в пятницу 11 094, это максимальный показатель с 19 мая, глава минздрава страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля начал увеличиваться.Согласно сводке турецкого минздрава, в пятницу было выявлено 11 094 новых случая COVID-19, умерли 60 человек,"Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам", - написал Коджа в Twitter, призвав немедленно вакцинироваться тех, кто это еще не сделал.Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только на вынос и доставку. С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен в связи с улучшением эпидситуации в стране.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы – более 22 миллионов.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
https://ria.ru/20210722/turtsiya-1742415154.html
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туризм, коронавирус covid-19, россия, турция, в мире
21:45 23.07.2021 (обновлено: 23:42 23.07.2021)
В Турции призвали вернуться к строгим антикоронавирусным ограничениям
Минздрав Турции призвал вернуться к строгим мерам из-за ситуации с коронавирусом
АНКАРА, 23 июл - РИА Новости.
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции
составил в пятницу 11 094, это максимальный показатель с 19 мая, глава минздрава страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля начал увеличиваться.
Согласно сводке турецкого минздрава, в пятницу было выявлено 11 094 новых случая COVID-19, умерли 60 человек,
"Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам", - написал Коджа в Twitter
, призвав немедленно вакцинироваться тех, кто это еще не сделал.
Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только на вынос и доставку. С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен в связи с улучшением эпидситуации в стране.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы – более 22 миллионов.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России
начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.