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Лавров заявил о необходимости прямого диалога талибов и Кабула
Лавров заявил о необходимости прямого диалога талибов и Кабула - РИА Новости, 23.07.2021
Лавров заявил о необходимости прямого диалога талибов и Кабула
Россия использует все возможности, чтобы "завязать" прямой диалог между талибами и правительством Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:02
2021-07-23T12:09
денис проценко
анна кузнецова
общероссийский народный фронт
единая россия
талибан
иран
сша
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия использует все возможности, чтобы "завязать" прямой диалог между талибами и правительством Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы используем самые разные форматы, самые разные возможности, чтобы все-таки завязать прямой диалог с участием всех политических сил Афганистана, это и правительство, и талибы, но это также и отдельные политические группы, этнические группы - узбеки, хазарейцы, таджики. В этом нас поддерживает центральноазиатское сообщество, и именно в этом русле мы сотрудничаем с американцами и китайцами, в рамках так называемой "тройки", куда мы пригласили Пакистан, Иран. Пакистан уже начал взаимодействие, иранцы пока думают, их отношения с США влияют на их размышления", - сказал Лавров, выступая в ходе вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", проходящего на площадке "Единой России".Он отметил, что в Москве "самым эффективным считают "московский формат", который пару раз уже собирался и который представляет собой все центральноазиатские страны, независимо от того, имеют ли они общую границу с Афганистаном или нет, а также Индию, Китай, Пакистан, Иран, США и РФ"."Он одновременно и представительный, и с другой стороны емкий и работоспособный", - добавил Лавров.Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что никому в Афганистане не придет в голову испытывать на прочность договор ОДКБ.Отсутствие политического процесса в Афганистане создает дополнительные риски, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По некоторым оценкам, талибы контролируют от 70 до 80 с лишним процентов территории и выходят на северные рубежи Афганистана, где помимо них, "используя этот вакуум в политическом процессе, активно осваиваются террористы ИГИЛ* и остатки Аль-Каиды*", заявил Лавров.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/afganistan-1742502236.html
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денис проценко, анна кузнецова, общероссийский народный фронт, единая россия, талибан, иран, сша, россия, сергей лавров, афганистан, в мире
12:02 23.07.2021 (обновлено: 12:09 23.07.2021)
 
Лавров заявил о необходимости прямого диалога талибов и Кабула

Глава МИД Лавров: Россия использует все возможности для прямого диалога талибов и Кабула

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия использует все возможности, чтобы "завязать" прямой диалог между талибами и правительством Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы используем самые разные форматы, самые разные возможности, чтобы все-таки завязать прямой диалог с участием всех политических сил Афганистана, это и правительство, и талибы, но это также и отдельные политические группы, этнические группы - узбеки, хазарейцы, таджики. В этом нас поддерживает центральноазиатское сообщество, и именно в этом русле мы сотрудничаем с американцами и китайцами, в рамках так называемой "тройки", куда мы пригласили Пакистан, Иран. Пакистан уже начал взаимодействие, иранцы пока думают, их отношения с США влияют на их размышления", - сказал Лавров, выступая в ходе вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", проходящего на площадке "Единой России".
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Он отметил, что в Москве "самым эффективным считают "московский формат", который пару раз уже собирался и который представляет собой все центральноазиатские страны, независимо от того, имеют ли они общую границу с Афганистаном или нет, а также Индию, Китай, Пакистан, Иран, США и РФ".
"Он одновременно и представительный, и с другой стороны емкий и работоспособный", - добавил Лавров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что никому в Афганистане не придет в голову испытывать на прочность договор ОДКБ.
"Сейчас будут консультации в Пакистане. Мы будем добиваться того, о чем я сейчас упомянул - чтобы там (в Афганистане) был мир. Ну а наша позиция с центральноазиатскими соседями заключается в том, что все обязательства в рамках ОДКБ остаются в силе. И, конечно, мы очень твердо надеемся, что никому в голову не придет испытывать на прочность Договор о коллективной безопасности и пытаться начинать агрессивные действия против кого-то из его членов", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", проходящего на площадке "Единой России".
Отсутствие политического процесса в Афганистане создает дополнительные риски, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"То, что происходит в Афганистане, вернее то, что там не происходит, а именно отсутствие политического процесса, который был еще два года назад провозглашён американцами как согласованный и с правительством, и с талибами, и то, что эта договоренность не выполняется, конечно, создает дополнительные риски", - заявил Лавров в рамках вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", проходящего на площадке "Единой России".
По некоторым оценкам, талибы контролируют от 70 до 80 с лишним процентов территории и выходят на северные рубежи Афганистана, где помимо них, "используя этот вакуум в политическом процессе, активно осваиваются террористы ИГИЛ* и остатки Аль-Каиды*", заявил Лавров.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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