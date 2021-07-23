https://ria.ru/20210723/lavrov-1742516722.html

Лавров заявил о необходимости прямого диалога талибов и Кабула

Лавров заявил о необходимости прямого диалога талибов и Кабула - РИА Новости, 23.07.2021

Лавров заявил о необходимости прямого диалога талибов и Кабула

Россия использует все возможности, чтобы "завязать" прямой диалог между талибами и правительством Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:02

2021-07-23T12:02

2021-07-23T12:09

денис проценко

анна кузнецова

общероссийский народный фронт

единая россия

талибан

иран

сша

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия использует все возможности, чтобы "завязать" прямой диалог между талибами и правительством Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы используем самые разные форматы, самые разные возможности, чтобы все-таки завязать прямой диалог с участием всех политических сил Афганистана, это и правительство, и талибы, но это также и отдельные политические группы, этнические группы - узбеки, хазарейцы, таджики. В этом нас поддерживает центральноазиатское сообщество, и именно в этом русле мы сотрудничаем с американцами и китайцами, в рамках так называемой "тройки", куда мы пригласили Пакистан, Иран. Пакистан уже начал взаимодействие, иранцы пока думают, их отношения с США влияют на их размышления", - сказал Лавров, выступая в ходе вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", проходящего на площадке "Единой России".Он отметил, что в Москве "самым эффективным считают "московский формат", который пару раз уже собирался и который представляет собой все центральноазиатские страны, независимо от того, имеют ли они общую границу с Афганистаном или нет, а также Индию, Китай, Пакистан, Иран, США и РФ"."Он одновременно и представительный, и с другой стороны емкий и работоспособный", - добавил Лавров.Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что никому в Афганистане не придет в голову испытывать на прочность договор ОДКБ.Отсутствие политического процесса в Афганистане создает дополнительные риски, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По некоторым оценкам, талибы контролируют от 70 до 80 с лишним процентов территории и выходят на северные рубежи Афганистана, где помимо них, "используя этот вакуум в политическом процессе, активно осваиваются террористы ИГИЛ* и остатки Аль-Каиды*", заявил Лавров.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/afganistan-1742502236.html

https://ria.ru/20210722/afganistan-1742411519.html

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сша

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афганистан

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денис проценко, анна кузнецова, общероссийский народный фронт, единая россия, талибан, иран, сша, россия, сергей лавров, афганистан, в мире