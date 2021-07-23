https://ria.ru/20210723/korruptsiya-1742520566.html

Песков оценил эффективность работы по борьбе с коррупцией

Песков оценил эффективность работы по борьбе с коррупцией - РИА Новости, 23.07.2021

Песков оценил эффективность работы по борьбе с коррупцией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недавние задержания правоохранителей в регионах России результатом последовательной борьбы с коррупцией. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:16

2021-07-23T12:16

2021-07-23T13:27

алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)

угибдд

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

ставропольский край

общество

россия

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недавние задержания правоохранителей в регионах России результатом последовательной борьбы с коррупцией.Так чиновник ответил на вопрос, не планируется ли укреплять руководство в МВД после коррупционного скандала с сотрудниками ГИБДД Ставрополья. Также Пескова спросили, как в Кремле оценивают то, что все эти факты вскрыла не общественность, а сами правоохранители — управление собственной безопасности министерства внутренних дел."Как лишнее подтверждение того, что ведется работа по борьбе с коррупцией", — сказал пресс-секретарь.На этой неделе задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Следствие считает, что полковник Сафонов возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали пропуска перевозчикам зерна и инертных материалов, что позволяло возить грузы с нарушением законодательства. Возбуждено уголовное дело о взятках в особо крупном размере на общую сумму 19 миллионов рублей.СК во вторник опубликовал кадры оперативной съемки из "дворца" Сафонова с золотыми канделябрами, фарфоровыми бычками и не помещающимися на стол стопками пятитысячных купюр. Запись вызвала широкий общественный резонанс, прежде всего, благодаря сочетанию вычурности интерьера и личности хозяина дома, призывавшего на одном из видео УГИБДД жестко бороться с коррупцией.

https://ria.ru/20210722/osobnyak-1742353166.html

ставропольский край

россия

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алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), угибдд, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, ставропольский край, общество, россия