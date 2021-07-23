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Песков оценил эффективность работы по борьбе с коррупцией
Песков оценил эффективность работы по борьбе с коррупцией - РИА Новости, 23.07.2021
Песков оценил эффективность работы по борьбе с коррупцией
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недавние задержания правоохранителей в регионах России результатом последовательной борьбы с коррупцией. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:16
2021-07-23T13:27
алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)
угибдд
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
ставропольский край
общество
россия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недавние задержания правоохранителей в регионах России результатом последовательной борьбы с коррупцией.Так чиновник ответил на вопрос, не планируется ли укреплять руководство в МВД после коррупционного скандала с сотрудниками ГИБДД Ставрополья. Также Пескова спросили, как в Кремле оценивают то, что все эти факты вскрыла не общественность, а сами правоохранители — управление собственной безопасности министерства внутренних дел."Как лишнее подтверждение того, что ведется работа по борьбе с коррупцией", — сказал пресс-секретарь.На этой неделе задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Следствие считает, что полковник Сафонов возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали пропуска перевозчикам зерна и инертных материалов, что позволяло возить грузы с нарушением законодательства. Возбуждено уголовное дело о взятках в особо крупном размере на общую сумму 19 миллионов рублей.СК во вторник опубликовал кадры оперативной съемки из "дворца" Сафонова с золотыми канделябрами, фарфоровыми бычками и не помещающимися на стол стопками пятитысячных купюр. Запись вызвала широкий общественный резонанс, прежде всего, благодаря сочетанию вычурности интерьера и личности хозяина дома, призывавшего на одном из видео УГИБДД жестко бороться с коррупцией.
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алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), угибдд, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, ставропольский край, общество, россия
12:16 23.07.2021 (обновлено: 13:27 23.07.2021)
 
Песков оценил эффективность работы по борьбе с коррупцией

Пресс-секретарь президента Песков: борьба с коррупцией последовательна и ведется из года в год

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недавние задержания правоохранителей в регионах России результатом последовательной борьбы с коррупцией.

"Это никоим образом не кампанейщина, это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается", — заявил он.

Так чиновник ответил на вопрос, не планируется ли укреплять руководство в МВД после коррупционного скандала с сотрудниками ГИБДД Ставрополья. Также Пескова спросили, как в Кремле оценивают то, что все эти факты вскрыла не общественность, а сами правоохранители — управление собственной безопасности министерства внутренних дел.
"Как лишнее подтверждение того, что ведется работа по борьбе с коррупцией", — сказал пресс-секретарь.
Элитный квартал Ставрополя, где находится особняк полковника Сафонова - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 12:28
Соседи главы УГИБДД Ставрополья рассказали, как он строил особняк
На этой неделе задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Следствие считает, что полковник Сафонов возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали пропуска перевозчикам зерна и инертных материалов, что позволяло возить грузы с нарушением законодательства. Возбуждено уголовное дело о взятках в особо крупном размере на общую сумму 19 миллионов рублей.
СК во вторник опубликовал кадры оперативной съемки из "дворца" Сафонова с золотыми канделябрами, фарфоровыми бычками и не помещающимися на стол стопками пятитысячных купюр. Запись вызвала широкий общественный резонанс, прежде всего, благодаря сочетанию вычурности интерьера и личности хозяина дома, призывавшего на одном из видео УГИБДД жестко бороться с коррупцией.
Чистое золото, или Скромный дом ставропольского полковника
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

Дом задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
1 из 15

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

Люстра в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
2 из 15

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

Спальня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
3 из 15

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

Холл в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
4 из 15

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

Ванна в доме задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
5 из 15

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

Кухня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
6 из 15

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

Холл в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
7 из 15

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/TelegramВ доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
8 из 15
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
9 из 15

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

И, конечно, золотой унитаз.

Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
10 из 15

И, конечно, золотой унитаз.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

Тренажерный зал в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
11 из 15

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

Одна из комнат в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
12 из 15

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

© Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

Бильярдная в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
13 из 15

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Сейчас он полковник полиции.

В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
14 из 15

Сейчас он полковник полиции.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

Люстра в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
15 из 15

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
1 из 15

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
2 из 15

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
3 из 15

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
4 из 15

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
5 из 15

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
6 из 15

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
7 из 15

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
8 из 15
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
© Фото : @Hinshtein/Telegram
9 из 15

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
10 из 15

И, конечно, золотой унитаз.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
11 из 15

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
12 из 15

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

© Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
13 из 15

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
14 из 15

Сейчас он полковник полиции.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
15 из 15

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
 
Алексей Сафонов (глава УГИБДД Ставрополья)УГИБДДСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковСтавропольский крайОбществоРоссия
 
 
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