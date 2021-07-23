https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742460040.html

Минздрав рассказал о риске возникновения тромбоза у переболевших COVID-19

Минздрав рассказал о риске возникновения тромбоза у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021

Минздрав рассказал о риске возникновения тромбоза у переболевших COVID-19

У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы в рамках постковидного синдрома, следует из памятки Минздрава для граждан по профилактике... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T04:12

2021-07-23T04:12

2021-07-23T10:51

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы в рамках постковидного синдрома, следует из памятки Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.Среди осложнений после перенесенного заболевания чаще всего также встречаются одышка (31,7%), кашель (13,5%), жалобы на боль в груди и тахикардия (12,7%). Отмечается, что есть и другие симптомы, но их проявление встречается реже.Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений, для этого с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация, поясняется в документе. Пройти ее можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе необходимо иметь паспорт и полис.Данные британских медиковРанее в журнале The Lancet были опубликованы результаты первого масштабного обсервационного исследования, в котором участвовали более 70 тысяч пациентов 302 больниц Великобритании, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.Исследование показало, что примерно у половины пациентов — 36 367 из 73 197 — во время госпитализации развилось одно или несколько осложнений. Больше страдали мужчины и люди старше 60 лет, но осложнения и плохие функциональные результаты были обычным явлением даже у молодых, ранее здоровых людей.Наиболее частыми осложнениями были почечные — затрагивающие почти каждого четвертого человека, или 24 процента больных; респираторные — 18 процентов — и системные — 16. Примерно у каждого восьмого участника были зарегистрированы сердечно-сосудистые осложнения — 12 процентов, а также неврологические — четыре процента, желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента. Среди диагнозов лидируют острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром, повреждение печени, анемия и сердечная аритмия.Частота осложнений росла с возрастом и возникала у 39 процентов людей в возрасте от 19 до 49 лет по сравнению с 51 процентом в возрастной группе 50 лет и старше. После выписки из больницы 27 процентов заявили, что они менее способны заботиться о себе, чем до COVID-19.Последствия коронавируса у детейПеренесенный детьми коронавирус может оказать влияние на суставы, сердце и желудок, даже если ребенок болел бессимптомно, рассказали ранее РИА Новости врачи Научно–исследовательского клинического института детства минздрава Московской области."Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на 2-4 неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом, или таким грозным осложнением, как мультисистемный воспалительный синдром, который возникает в отсроченном периоде где-то через месяц или полтора после перенесенной коронавирусной инфекции, и проявляется высокой температурой , полисерозитами, лимфоаденопатией, болями в животе", - рассказала главный внештатный детский специалист кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова. При этом, по ее словам, сама коронавирусная инфекция у детей может протекать легко, в стертой, субклинической форме.В свою очередь, главный внештатный детский специалист ревматолог Юлия Котова утверждает, что с последствиями коронавируса сталкиваются даже те дети, которые перенесли заболевание бессимптомно. По словам заведующей детским гастроэнтерологическим отделением института Марии Ерохиной, дети, перенесшие ковид, также сталкиваются с заболевания желудочно-кишечного тракта.

https://ria.ru/20210722/shtamm-1742402523.html

https://ria.ru/20210722/test-1742384980.html

https://ria.ru/20210722/privivka-1742272756.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, the lancet, здоровье, великобритания, общество