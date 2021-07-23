https://ria.ru/20210723/korabli-1742546092.html

Источник: два боевых корабля Ирана примут участие в параде в Петербурге

Источник: два боевых корабля Ирана примут участие в параде в Петербурге - РИА Новости, 23.07.2021

Источник: два боевых корабля Ирана примут участие в параде в Петербурге

Источник в посольстве Ирана в Москве подтвердил РИА Новости, что два корабля ВМС Ирана, в том числе эсминец Sahand, примут участие в Главном военно-морском... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:58

2021-07-23T13:58

2021-07-23T13:58

иран

санкт-петербург

безопасность

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Источник в посольстве Ирана в Москве подтвердил РИА Новости, что два корабля ВМС Ирана, в том числе эсминец Sahand, примут участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге."Информацию подтверждаю, иранский эсминец Sahand примет участие в параде... К нему присоединится второй корабль Makran", - заявил источник.Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ 25 июля. ВМФ РФ планирует задействовать более 50 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, около 50 летательных аппаратов Морской авиации ВМФ, свыше 4 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20210721/parad-1742180991.html

иран

санкт-петербург

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иран, санкт-петербург, безопасность