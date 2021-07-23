https://ria.ru/20210723/konditsioner-1742499384.html
Мурашко оценил риск заразиться коронавирусом через кондиционер
Мурашко оценил риск заразиться коронавирусом через кондиционер - РИА Новости, 23.07.2021
Мурашко оценил риск заразиться коронавирусом через кондиционер
Рисков заразиться коронавирусом при использовании кондиционеров в закрытом пространстве, где находятся люди, больше, чем при проветривании, заявил министр... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:33
2021-07-23T10:33
2021-07-23T14:00
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Рисков заразиться коронавирусом при использовании кондиционеров в закрытом пространстве, где находятся люди, больше, чем при проветривании, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время прямого эфира "Разберемся в вакцинах вместе" российского общества "Знание".В помещении при использовании сплит-систем циркулирует и охлаждается только внутренний воздух, а при открытом окне воздух обновляется.Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что самая большая опасность в жару — это перепад температур. Поэтому стоит быть очень осторожными с кондиционерами.
https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742456708.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
10:33 23.07.2021 (обновлено: 14:00 23.07.2021)
Мурашко оценил риск заразиться коронавирусом через кондиционер
Глава Минздрава Мурашко: риск заразиться коронавирусом через кондиционер выше, чем при проветривании