https://ria.ru/20210723/konditsioner-1742499384.html

Мурашко оценил риск заразиться коронавирусом через кондиционер

Мурашко оценил риск заразиться коронавирусом через кондиционер - РИА Новости, 23.07.2021

Мурашко оценил риск заразиться коронавирусом через кондиционер

Рисков заразиться коронавирусом при использовании кондиционеров в закрытом пространстве, где находятся люди, больше, чем при проветривании, заявил министр... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:33

2021-07-23T10:33

2021-07-23T14:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Рисков заразиться коронавирусом при использовании кондиционеров в закрытом пространстве, где находятся люди, больше, чем при проветривании, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время прямого эфира "Разберемся в вакцинах вместе" российского общества "Знание".В помещении при использовании сплит-систем циркулирует и охлаждается только внутренний воздух, а при открытом окне воздух обновляется.Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что самая большая опасность в жару — это перепад температур. Поэтому стоит быть очень осторожными с кондиционерами.

https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742456708.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество