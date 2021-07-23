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Религия и мировоззрение
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Старообрядческий храм сгорел под Владимиром
Старообрядческий храм сгорел под Владимиром - РИА Новости, 23.07.2021
Старообрядческий храм сгорел под Владимиром
Принадлежащий Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) храм во имя Успения Пресвятыя Богородицы в деревне Рытово Вязниковского района Владимирской... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:44
2021-07-23T11:44
религия и мировоззрение
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русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
алексей лопатин
вязниковский район
владимирская область
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Принадлежащий Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) храм во имя Успения Пресвятыя Богородицы в деревне Рытово Вязниковского района Владимирской области сгорел ночью на 23 июля, сообщил в пятницу руководитель Музейно-библиотечно-архивного отдела Московской митрополии РПСЦ священник Алексей Лопатин."Сегодня ночью сгорел храм в Рытово", - написал иерей на своей странице в Facebook. Он отметил, что, по предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электропроводки.Настоятелем храма в Рытово, по информации сайта РПСЦ, является священник Владимир Шибанов.
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вязниковский район
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facebook, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), алексей лопатин, вязниковский район, владимирская область
11:44 23.07.2021
 

Старообрядческий храм сгорел под Владимиром

© Фото : Харьковская епархия Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина
 Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : Харьковская епархия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Принадлежащий Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) храм во имя Успения Пресвятыя Богородицы в деревне Рытово Вязниковского района Владимирской области сгорел ночью на 23 июля, сообщил в пятницу руководитель Музейно-библиотечно-архивного отдела Московской митрополии РПСЦ священник Алексей Лопатин.
"Сегодня ночью сгорел храм в Рытово", - написал иерей на своей странице в Facebook. Он отметил, что, по предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электропроводки.
Настоятелем храма в Рытово, по информации сайта РПСЦ, является священник Владимир Шибанов.
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Религия и мировоззрениеFacebookРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)Алексей ЛопатинВязниковский районВладимирская область
 
 
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