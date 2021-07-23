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Старообрядческий храм сгорел под Владимиром

Старообрядческий храм сгорел под Владимиром - РИА Новости, 23.07.2021

Старообрядческий храм сгорел под Владимиром

Принадлежащий Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) храм во имя Успения Пресвятыя Богородицы в деревне Рытово Вязниковского района Владимирской... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:44

2021-07-23T11:44

2021-07-23T11:44

религия и мировоззрение

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русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

алексей лопатин

вязниковский район

владимирская область

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Принадлежащий Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) храм во имя Успения Пресвятыя Богородицы в деревне Рытово Вязниковского района Владимирской области сгорел ночью на 23 июля, сообщил в пятницу руководитель Музейно-библиотечно-архивного отдела Московской митрополии РПСЦ священник Алексей Лопатин."Сегодня ночью сгорел храм в Рытово", - написал иерей на своей странице в Facebook. Он отметил, что, по предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электропроводки.Настоятелем храма в Рытово, по информации сайта РПСЦ, является священник Владимир Шибанов.

https://ria.ru/20210519/staroobryadtsy-1732951577.html

вязниковский район

владимирская область

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