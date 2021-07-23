https://ria.ru/20210723/khovanskiy-1742552362.html

Блогер Хованский извинился за песню о "Норд-Осте"

Блогер Хованский извинился за песню о "Норд-Осте" - РИА Новости, 23.07.2021

Блогер Хованский извинился за песню о "Норд-Осте"

Блогер Юрий Хованский, привлеченный к уголовной ответственности по делу об оправдании терроризма, написал письмо с извинениями за песню о "Норд-Осте". Об этом... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T14:31

2021-07-23T14:31

2021-07-23T14:58

юрий хованский

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мовсар бараев

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Блогер Юрий Хованский, привлеченный к уголовной ответственности по делу об оправдании терроризма, написал письмо с извинениями за песню о "Норд-Осте". Об этом сообщил во "ВКонтакте" его знакомый Илья Давыдов.По словам блогера, сейчас он находится в следственном изоляторе и потому не может извиниться лично."Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню", — отметил Хованский.Блогера задержали в Петербурге в начале июня. СК подтвердил, что уголовное дело возбудили из-за песни с "публичными призывами к терроризму", наказание — штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы от пяти до семи лет. Хованского арестовали на два месяца.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о песне о теракте на Дубровке в 2002 году. Тогда, по официальным данным, погибли 130 человек.

https://ria.ru/20210609/zaderzhanie-1736293827.html

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юрий хованский, россия, мовсар бараев, санкт-петербург