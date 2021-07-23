Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/khovanskiy-1742552362.html
Блогер Хованский извинился за песню о "Норд-Осте"
Блогер Хованский извинился за песню о "Норд-Осте" - РИА Новости, 23.07.2021
Блогер Хованский извинился за песню о "Норд-Осте"
Блогер Юрий Хованский, привлеченный к уголовной ответственности по делу об оправдании терроризма, написал письмо с извинениями за песню о "Норд-Осте". Об этом... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:31
2021-07-23T14:58
юрий хованский
россия
мовсар бараев
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736515781_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_2078d82117cbd33e6e0d745e90e42691.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Блогер Юрий Хованский, привлеченный к уголовной ответственности по делу об оправдании терроризма, написал письмо с извинениями за песню о "Норд-Осте". Об этом сообщил во "ВКонтакте" его знакомый Илья Давыдов.По словам блогера, сейчас он находится в следственном изоляторе и потому не может извиниться лично."Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню", — отметил Хованский.Блогера задержали в Петербурге в начале июня. СК подтвердил, что уголовное дело возбудили из-за песни с "публичными призывами к терроризму", наказание — штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы от пяти до семи лет. Хованского арестовали на два месяца.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о песне о теракте на Дубровке в 2002 году. Тогда, по официальным данным, погибли 130 человек.
https://ria.ru/20210609/zaderzhanie-1736293827.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736515781_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_976eb346811b5e0c49470574ca36dec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий хованский, россия, мовсар бараев, санкт-петербург
14:31 23.07.2021 (обновлено: 14:58 23.07.2021)
 
Блогер Хованский извинился за песню о "Норд-Осте"

Арестованный блогер Хованский принес извинения за исполнение песни про "Норд-Ост"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБлогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Блогер Юрий Хованский, привлеченный к уголовной ответственности по делу об оправдании терроризма, написал письмо с извинениями за песню о "Норд-Осте". Об этом сообщил во "ВКонтакте" его знакомый Илья Давыдов.
По словам блогера, сейчас он находится в следственном изоляторе и потому не может извиниться лично.
"Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню", — отметил Хованский.
Блогера задержали в Петербурге в начале июня. СК подтвердил, что уголовное дело возбудили из-за песни с "публичными призывами к терроризму", наказание — штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы от пяти до семи лет. Хованского арестовали на два месяца.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о песне о теракте на Дубровке в 2002 году. Тогда, по официальным данным, погибли 130 человек.
Видеоблогер Юрий Хованский во время задержания в Санкт-Петербурге Следственным комитетом РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 14:03
В ЛДПР связывают задержание блогера Хованского с кампанией против партии
 
Юрий ХованскийРоссияМовсар БараевСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43В больнице Брянской области медсестры уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
14:58Навальный подал новый иск к колонии
14:57Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве
14:54Москва прошла пик заболеваемости COVID-19, заявил Собянин
Лента новостейМолния