https://ria.ru/20210723/kbr-1742635489.html

Получившую травму ноги в горах КБР альпинистку доставили в больницу

Получившую травму ноги в горах КБР альпинистку доставили в больницу - РИА Новости, 23.07.2021

Получившую травму ноги в горах КБР альпинистку доставили в больницу

Спасатели доставили в больницу альпинистку из Санкт-Петербурга, которая получила травму ноги в горах Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР), сообщает... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T23:32

2021-07-23T23:32

2021-07-23T23:32

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нальчик

черекский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Спасатели доставили в больницу альпинистку из Санкт-Петербурга, которая получила травму ноги в горах Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР), сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.Днем в пятницу в Черекском районе на леднике "Безенги" (район "Баран-Кош", высота 3500 метров) в зарегистрированной группе из 9 человек альпинистка из Санкт-Петербурга получила травму ноги. Для оказания помощи пострадавшей выдвинулись спасатели."По состоянию на 23.00 мск пятницы поисково-спасательные работы полностью завершены. Спасатели эвакуировали альпинистку 1965 года рождения из Санкт-Петербурга с травмой ноги в республиканскую клиническую больницу в Нальчике", - говорится в сообщении.В работах участвовали тое спасателей Эльбрусского высокогорного-поисково-спасательного отряда МЧС России.Это уже второй за последние два дня случай получения травм альпинистами в горах Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что в четверг группа из восьми туристов из Москвы попала под камнепад, в результате пострадало три человека. Утром в пятницу пострадавших – двух женщин и мужчину – с помощью коммерческого вертолета эвакуировали с места происшествия и доставили в больницу в Нальчике.

https://ria.ru/20210722/kbr-1742448411.html

россия

нальчик

черекский район

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нальчик, черекский район, происшествия